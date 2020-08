El cribratge de Ca n'Oriac es tanca amb 1.230 proves PCR fetes

El CAP de Ca n'Oriac ha fet 1.230 proves PCR en la jornada de cribratge massiu que s'ha fet entre durant aquest dimarts i dimecres per detectar el coronavirus entre la població de 15 a 35 anys. L'objectiu era detectar casos asimptomàtics i tallar les cadenes de transmissió de la malaltia.

Del total, 612 es van fer dimarts i 618 dimecres. Totes les persones que es podien fer la prova havien estat avisades prèviament per SMS. Des de l'Institut Català de la Salut (ICS) es fa una valoració "molt positiva" de com ha funcionat el dispositiu tant pel que fa a l’afluència de població com al funcionament en si mateix. Les mateixes fonts destaquen que s'ha aconseguit arribar a un alt percentatge de població jove, que és l’objectiu que es buscava.

Aquesta ha estat la segona vegada que s'han fet tests massius a Sabadell, després de les proves que ja es van fer el 6 d'agost a Les Termes i Campoamor. A diferència d'aleshores, no s'han instal·lat carpes a l'exterior i totes les proves es feien en box a l'interior del centre. En aquell moment es van fer 3.222 proves PCR en total, de les quals 51 van resultar positives. Ara caldrà veure en els propers dies els resultats de Ca n'Oriac. De moment, Salut ja ha fet 4.452 proves PCR en aquestes dues jornades de cribratge.

