Comença la renovació del ferm de cinc carrers del nord i del clavegueram a quatre vies del centre

La setmana vinent començaran una sèrie de treballs de renovació del ferm a cinc carrers del nord, al districte 3. Les obres formen part del projecte Fem Barri projectat per l’anterior govern quadripartit i continuat per l’actual. Entre dilluns 24 i divendres 28 d’agost s’intervindrà a la ronda de la Roureda, la plaça de Ca n’Oriac i els carrers de Benavarri, Montcau i Berguedà. Dilluns 24 d’agost comencen les tasques de la ronda de la Roureda, que comportaran afectacions al trànsit.

L’horari d’aquestes actuacions serà des de les 8 h fins a les 19 h aproximadament i la circulació d’autobusos quedarà afectada. Dimecres 26 i dijous 27 d’agost serà el torn de la renovació del ferm al carrer del Berguedà. En aquest cas, es tallarà la circulació al tram entre els carrers del Lluçanès i de la Segarra des de les 8 h fins a les 19 h. També dimecres 26 s’enceta la renovació de l’asfaltat al carrer de Benavarri, la plaça de Ca n’Oriac i el carrer de Montcau.

Mentre durin les obres, l’estacionament i l’accés als guals en aquests carrers es podrà veure afectat, per la qual cosa l’empresa encarregada dels treballs avisarà de manera oportuna els veïns d’aquestes zones.

Treballs al clavegueram

La setmana vinent també es faran obres al clavegueram d’alguns carrers del centre, districte 1. El carrer del Ripoll, al districte 1, està tallat al trànsit fins al proper 28 d’agost per la construcció d’una claveguera. Això obligarà a tallar els carrers de Covadonga i Bonavista, on quan acabin les obres del clavegueram es faran tasques d’asfaltat.

Alhora, al llarg de la setmana que ve hi haurà afectacions puntuals al trànsit en algunes cruïlles de la zona Centre, en horari de 8 h a 14 h, per realitzar tasques de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram a la ronda de Zamenhof i als carrers de Torres i Bages i d’Alemanya. En aquest cas, no serà necessari desviar el trànsit.

