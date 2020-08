El petit Biel, operat amb èxit a Alemanya

Als seus pares els van dir el setembre passat que tenien 6 mesos, i quan tot semblava impossible va arribar l’oportunitat, encara més tard del previst a causa de la pandèmia. El sabadellenc Biel Chang Puigdomènech, de 4 anys, va ser operat amb èxit divendres passat, 14 d’agost, per evitar una luxació de malucs. L’operació la va fer el doctor Dr. Peter Bernius a l’hospital Schön Klinik München Harlaching (Alemanya). Ara comença una nova etapa en què, entre altres moviments, podrà començar a aprendre a caminar. De moment ja s’ha superat el primer pas, que era evitar que la luxació seguís guanyant terreny, ja que si superava el 60%, el dany hauria estat pràcticament irreversible.

“El Biel està súper bé”, celebra la seva mare, Judith Puigdomènech. La intervenció havia de consistir a alliberar la tensió muscular –l’espessor dels músculs– dels braços i les cames. Finalment no va ser tan invasiva com hauria pogut resultar perquè no es va haver de tocar la part òssia. “L’acetàbul no recollia prou bé el cap del fèmur i havien de posar un material que fes créixer el seu propi os on en falta”, explica Puigdomènech. Però per sort, el doctor va veure que no estava tan malament com pensava i, com que és un os que pot créixer fins als 7 anys, va deixar que fes el seu camí i es desenvolupi per si mateix. Ara, feta l’operació, l’infant “ja no té la rigidesa muscular que tenia. Les seves cames estaven gairebé contínuament tancades i fins i tot feien tisora, que és la que fa que els caps del fèmur vagin sortint de lloc”, afegeix Puigdomènech. Ara té les cames obertes i relaxades. “Jo estic flipant, pot seure bé i es pot moure amb llibertat”, manté la mare. El següent pas és la recuperació, que el Biel aprengui el seu “nou” cos i el seu sistema nerviós li permeti moure’s amb més agilitat.

Publicitat

28.000 dels 38.000 euros que ha costat l’operació s’han pagat gràcies a la campanya de micromecenatge que van fer els pares del Biel, el Jorge i la Judith, a Verkami i altres activitats.

Publicitat