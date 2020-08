25 cançons de l'estiu que ja no recordaves

Avui us convidem a pujar al nostre DeLorean musical. Un retorn al passat per recordar quines són les cançons que ens feien ballar cada estiu (precisament aquest any de les revetlles prohibides i els bars sense música). Alerta: rememorar les melodies de la ‘playlist’ et pot fer morir de vergonya o alegrar el dia completament!

Aquí no hay playa, The Refrescos, 1989

Vaya, vaya! Un hit de l’estiu per fer befa de l’estiu madrileny, que fins i tot cita el llavors alcalde Tierno Galván. Amb un aire proper a l’ska, el videoclip es pot trobar a Youtube. Ara bé, l’any 1989 també seria el de La lambada, la cançó per ballar molt enganxats a les revetlles de poble, que ningú recorda que realment es titulava Chorando se foi.

Ritmo de la noche, Mystic, 1992

Serveix per animar una boda, una revetlla amb aire nostàlgic o qualsevol festa en què els millennials tingui vetat l’accés. Amb Ritmo de la noche podreu fer descansar el cubata a la barra i començar una conga que faci zig zag per tota la plaça. Bé, aquest estiu amb totes les festes majors suspeses, potser l’has de ballar al teu balcó...

Tractor amarillo, Zapato Veloz, 1992

Si us sentiu nostàlgics quan escolteu Tengo un tractor amarillo, tenim una bona notícia: també van deixar altres divertits hits com Hay un gallego en la luna, Manolín el Piruleta, Maroto el de la moto (tírate de la moto). I una altra notícia (o amenaça): la discogràfica Osuna té previst rellançar-los aquest any.

María, Ricky Martin, 1995

Es tracta del tema que va popularitzar Ricky Martin... ja fa 25 anys! Poc més tard, arribaria la llegenda urbana -avui en dia en diríem fake news- sobre un vídeo del programa de TV Sorpresa, Sorpresa, amb Martin dins un armari, i a fora... Un gos, una nena i un pot de melmelada. Ah! I tot això, sense Facebook ni WhatsApp!

Macarena, Los del Río, 1996

Malgrat que a Espanya es va popularitzar a l’estiu del 1993, Macarena va arribar a ser un hit mundial. De fet, a l’estiu del 1996 és quan arrasa als Estats Units: Bill Clinton l’utilitza als seus mítings de campanya per a la reelecció (el recordeu ballant?), i l’equip de gimnàstica esportiva dels EUA també el va utilitzar als Jocs Olímpics d’Atlanta.

El venao, Los cantantes, 1995

Atureu-vos a escolar la lletra de la cançó (sí, 25 anys més tard): denuncia que la societat vegi la infidelitat com un fracàs de l’home, al qual esbronquen a la cantonada i criden “el venao, el venao” (en referència a les seves banyes). Podria ser, d’alguna manera, que es qüestionés la masculinitat hegemònica?

Salomé, Chayanne, 1998

Probablement una de les grans virtuts del tema és la introducció: unes notes grandiloqüents, d’orquestra de revetlla, que tothom reconeixia a l’instant. Chayanne va ser, amb Ricky Martin, un dels capitans de la nova fornada d’estrelles llatines que arrasaven a l’escena musical més propera a Los 40 Principales a l’Estat. “Tu bajaste desde el cielo...!”.

La Bomba, King Africa, 2000

King África és un dels músics que ajuda a baixar l’excés d’alcohol en sang. Primer tocava anar cap avall fins a quasi tocar el terra amb el genoll, i quan ja no sabies com ballar tan ajupit, tocava pujar a poc a poc cap a dalt. “Una mano en la cintura, un movimiento sexy”, va sonar aquell estiu... I ha seguit sonant molts anys més.

Sueño suboca, Raúl, 2000

El cantant basc va ser un one wonder hit, un cantant que pràcticament només va destacar per aquesta cançó. Tant és així que al llarg dels anys han estat molts els reportatges publicats sobre el seu Què va ser de Raúl?, titula el diari 20 Minutos. On està Raúl l’as de cors que arrasava cada estiu, es demana La Vanguardia.

Sarandonga, Lolita, 2001

Diuen que de casta li ve al llebrer, i aquí tenim Lolita, que -com a digna filla de la seva mare- va fer ballar tothom al ritme aquell de “Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, un arroz con bacalo…”. Un altre hit amb el menjar com a protagonista: Mayonesa, de Chocolate latino, que es va popularitzar l’estiu del 2000.

Yo quiero bailar, Sonia y Selena, 2002

Sonia i Selena van ser captades en les proves de selecció per a Eurovisió. I si bé no van tenir cap opció per ser candidates espanyoles al certamen europeu, el seu hit va ser tan aferradís que difícilment ningú no el recorda. A més, era la melodia despertador del reality show Gran Hermano (que vivia llavors la seva època daurada).

Aserejé, Las Ketchup, 2002

L’origen de l’Aserejé prové del tema Rapper’s Delight, de Sugarhill. De fet, les membres de Las Ketchup recreen el tema, donant-li una nova melodia (sens dubte, molt més aferradissa), però mantenen la lletra. Bé, d’aquella manera: canten la lletra en anglès amb un indissimulable accent espanyol.

No rompas mi corazón, Coyote Dax, 2001

La revetlla s’aturava quan sonava: tothom al seu lloc i vinga amb la coreografia. Puntada a l’esquerra, puntada a la dreta, cop amb el taló... Coyote Dax va aconseguir que les revetlles de Boadilla del Campo intentessin semblar Arizona (potser allà també ballaven la Macarena). Els experts en country ens mataran, però potser és el boom a l’Estat.

Dragostea Din Tei, O-Zone, 2004

No reconeixeu la cançó pel seu títol, ni la banda O-Zone? Sens dubte la reconeixeràs quan la busquis a Youtube. Descobriràs que l’has ballat desenes de vegades. I si veus el videoclip, potser quedes atònit. O-Zone és la banda romanesa que connectava estèticament i socialment amb el que ara anomenaríem cultura poligonera.

Mayonesa, Chocolate Latino, 2000

Una cúmbia que va arrasar tant per tenir una estrofa aferradissa (“mayonesa....”), com per oferir una coreografia senzilla per ballar amb els braços (bé, amb què, si no?). Mans agafades i a dibuixar un gir en l’aire, de dreta a esquerra, com si fóssim a la cuina de casa nostra i preparéssim aquesta salsa d’oli i ou.

Ave María, David Bisbal, 2002

Rinxols rossos, texans ajustats... i aquell moviment de les foses nasals! És el David Bisbal primigeni, el que s’estrena en la indústria musical després de donar-se a conèixer a la primera edició del reality show Operación Triunfo. I ho fa amb Ave María. Un cant a l’amor romàntic i possessiu (com la majoria de cançons de l’estiu), tot i que ballable.

Que la detengan, David Civera, 2002

En l’Olimp de les cançons amb un rerefons sexista no hi pot faltar el hit de David Civera, amb referències obertes a la impossibilitat de “controlar” la dona que -se suposa- que estima; fet pel qual demana -festivament- que la “detinguin”. Cada estiu, però, es popularitzen temes amb lletres estereotipades. Fins i tot, probablement, aquest any.

Papi Chulo, Lorna, 2003

Una mena de reggaeton -incipient- aterrava a l’Estat de la mà de la panamenya Lorna. “Mujeres vírgenes que se quiten los pelos. Como dice el barbero, pelo pelo pelo”, deia l’estrofa. La cançó ha rebut el dubtós elogi de ser considerada una de les cançons de l’estiu que més ganes fa que arribi l’hivern.

Mambo num. 5, Lou Bega, 1999

Composta pel músic cubà Dámaso Pérez Prado el 1949, va aconseguir renovada popularitat el 1999 gràcies al cantant alemany Lou Bega, aconseguint el primer lloc a les llistes musicals del món com Austràlia, Alemanya, Regne Unit, Itàlia i Finlàndia, entre altres.

Waka, Waka, Shakira, 2010

Shakira llançava aquest hit coincidint amb el mundial de futbol de Sud-Àfrica, en ritmes ballables, un estil multiètnic i fins i tot incloent frases en camerunès. La seva relació sentimental amb Gerard Piqué l’associava directament a l’imaginari futbolístic. La victòria de la selecció espanyola al mundial va ser el catalitzador d’un gran èxit a l’Estat.

La mano arriba, Danza Kuduro, 2010

La música electrolatina podria tenir en Danza Kuduro un dels seus orígens, marcant una distància ja amb Chayanne i altres artistes més clàssics de l’Amèrica Llatina. Va fer ballar revetlles i bars sencers, amb una coreografia en què tothom acaba amb un braç fent -estúpids- moviments, amunt i avall.

Ai se eu te pego, Michel Teló, 2012

Michel Teló va trobar un èxit incontestable amb una cançó que, a més, arribava amb aquest toc melós de la llengua portuguesa. I tenia aquella frase, “Nossa, nossa, Assim você em mata Ai, es eu et pego, Ai, ai es eu et pego”, que tothom ha intentat cantar, però no tothom ha aconseguit pronunciar correctament.

Saturday Night, Whigfield, 1994

Potser la reconeixereu per la frase inicial Dee dee na na na i segurament heu ballat la coreografia juntament amb els vostres companys i companyes de classe en els anys 90 o en alguna festa major. Ara bé, si ho reconeixeu davant un públic massa jove, probablement us acusaran de ser boomers. No us n’amagueu: ells s’ho perden.

La bicicleta, Carlos Vives i Shakira, 2016

Shakira demostra que és la reina del pop llatí, amb un impacte mundial que competeix amb estrelles com Rihanna i Britney Spears

Despacito, Luis Fonsi, 2017

Hit interpretat pel cantant porto-riqueny Luis Fonsi, en col·laboració amb el músic Daddy Yankee.

