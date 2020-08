Extingit un incendi al Parc Central del Vallès que havia tallat el servei de Renfe

Un incendi d'origen desconegut, provocat per dos focus, ha cremat 30 metres quadrats de vegetació, sobretot canya, al Parc Central del Vallès, a Sabadell. Els bombers han rebut l'avís a les 12.35 h i a les 13 h ja havien apagat el foc. Per proximitat amb les vies ferroviàries, el servei d'ADIF ha quedat interromput momentàniament. Ja s'ha reprès amb normalitat.

Publicitat

Hi ha intervingut una unitat aèria amb una descàrrega per extingir el foc. Des d'alguns punts de Sabadell, s'ha pogut veure una columna de fum. Segons la Policia Municipal, l'incendi no ha provocat cap tall de trànsit.

Publicitat