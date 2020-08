El nou curs: tests massius, ràtios reduïdes i control de temperatura

El pla per a la tornada a les escoles ha avançat alguns detalls més sobre l'inici del curs. Ara bé, posa a sobre la taula unes mesures que cada centre haurà d'aplicar autònomament, en funció dels seus recursos, les seves característiques i del seu projecte educatiu. L'ha presentat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, juntament amb la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest matí a Palau.

Bargalló ha destacat que, en els cursos d'infantil i primària, la intenció és fer classe presencial. Tot l'alumnat farà entrades "esglaonades i en grups" als centres escolars, de la mateixa manear que al pati. També se li controlarà la temperatura. En aquest curs, el conseller d'Educació ha recalcat que s'haurà de tenir "un enfocament globalitzat del currículum".

L'ús de la mascareta, tal com va avançar Quim Torra, serà obligatori a partir dels 12 anys; en les zones on hi hagi perill alt de brot, a partir dels 6. Tenint en compte que és necessari dedicar 10 minuts a ventilar les aules, si cal, les classes podrien durar una mica menys del que és habitual.

Cada centre haurà d'organitzar-se a partir de grups "bombolla", una mesura que ha generat molts dubtes logístics per aplicar-se en el menjador o a les extraescolars. En aquests casos, on és més complicat mantenir els mateixos alumnes sense barrejar-los, també s'hauran de mantenir. En cas que no sigui possible, insta a usar la mascareta i a mantenir les distàncies de seguretat.

Les ràtios reduïdes

A infantil i primària, les ràtios hauran de ser, com a màxim, de 20 alumnes. En funció de les seves característiques, els centres podran disminuir-les, encara més.

En els casos en què, per exemple a secundària, la ràtio sigui més alta, els centres hauran de compensar-ho amb mesures de seguretat. En aquests cursos, Educació no ha concretat el màxim d'alumnes per espai.

Proves PCR

Salut té intenció de fer mig milió de proves PCR, amb unes 8.000 diàries entre el 15 de setembre i el 9 d'octubre amb equips mòbils. En una segona etapa, confia a poder-ne fer 20.000 diàries, des de mitjans d'octubre fins al 15 de novembre. Es realitzaran a professionals i alumnes de centres.

