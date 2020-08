L’òpera escalfa motors a Sabadell

Els Amics de l’Òpera de Sabadell fan poques vacances i l’equip directiu treballa preparant la nova temporada. Els atzucacs i la incertesa de l’actual pandèmia, especialment agreujada en el sector de la música i les arts escèniques, no frena la determinació de Mirna Lacambra, que manté les credencials habituals: aposta per la producció pròpia i el talent jove, principalment local –sabadellencs inclosos–, alhora que cantants sorgits en diverses edicions de l’Escola d’Òpera.

Amb 38 anys d’incansable activitat, 33 dels quals organitzant el cicle Òpera a Catalunya, l’entitat ha programat tres títols del gran repertori per al proper curs. A més, Macbeth de Verdi serà repescada els dies 27 i 29 de novembre, però només en versió de concert. Inicialment s’havia d’oferir la primavera passada. Ara serà el bonus track, a banda de les tres habituals peces de cada temporada.

Amb la confiança de poder aixecar teló a mitjans d’octubre, La flauta màgica de Mozart comptarà amb el tenor Marc Sala com a Tamino, Carles Pachón com a Papageno i Mercedes Gancedo com a Pamina. Aquest títol també serà el que l’Escola d’Òpera treballarà amb els cantants que, el juliol passat, van superar les proves d’accés. Com a stage formatiu excepcional a l’Estat espanyol, es tracta d’un curs intensiu de diverses setmanes per a la professionalització de joves veus líriques.

La segona producció, Tosca, de Puccini, pujarà a l’escenari de La Faràndula el febrer, vuit temporades després que la protagonitzés Saioa Hernández. La madrilenya va ser un descobriment de Mirna Lacambra i actualment desenvolupa una significativa carrera internacional. El repartiment comptarà amb el tenor Enrique Ferrer, la soprano Maribel Ortega i el baríton Luis Cansino. A més, hi debutarà el jove director d’orquestra sabadellenc, Sergi Roca, amb una estimable trajectòria en teatres alemanys el darrer lustre.

Publicitat

Finalment, Aida, de Verdi, clourà la temporada amb una posada en escena renovada respecte a la temporada 2011-12, quan la van programar per primera vegada. Hi intervindran cantants de la casa com Laura Vila en el paper d’Amneris i Maite Alberola en el d’Aida.

28.000 espectadors

No obstant això, l’estat de situació sanitària actual farà difícil obtenir xifres encoratjadores com els 28.000 espectadors de mitjana assolits les darreres temporades amb el cicle Òpera a Catalunya. A més, durant aquesta temporada, també haurà de compaginar l’activació de la Fundació Òpera de Catalunya (FOC), que pretén potenciar la presència de l’Associació dels Amics de l’Òpera de Sabadell i la Simfònica del Vallès a tot el territori.

Publicitat