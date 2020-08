Vigilància policial per evitar aglomeracions els dies de la Festa Major suspesa

La Policia Municipal de Sabadell, en coordinació amb Mossos d’Esquadra, intensificarà els propers dies la vigilància per evitar concentracions

o reunions no permeses a la via pública. La mesura, que es reforçarà encara més de cara als dies en què s’hauria d’haver celebrat la Festa Major, vol sobretot evitar “botellons” i trobades de persones en les quals no es respectin precaucions (com ara l’ús de la mascareta o la distància de seguretat).

Amb aquest reforç, apunten fonts de la Policia Municipal de Sabadell, "es volen reduir riscos en un moment especialment delicat pel que fa a l’evolució de la Covid-19 al conjunt del territori i vetllar per la salut de tothom". Precisament avui s’ha portat a terme una reunió de treball a l’Ajuntament, presidida per l’alcaldessa, Marta Farrés, i que ha comptat amb representants del cos municipal, de Mossos i de la regidora Mar Molina, per comentar i coordinar les accions.

La intensificació de la vigilància i control es complementarà així mateix amb l’actuació dels mediadors d’Espai Públic i els dispositius de Creu Roja que s’estan fent les darreres setmanes per afavorir el compliment de les mesures de prevenció.

