1. El límit de 10 persones a les trobades socials afecta la programació? Els concerts es poden celebrar igualment. Ara bé, si un grup nombrós de persones vol comprar entrades i estar a la mateixa taula, el màxim que acceptarem són grups de 9 persones, de forma que es compleix amb la restricció de la Generalitat a les trobades socials de més de 10 persones. Ho podríem fer amb 10, però ho fem amb 9 per quedar més tranquils. I amb nom i cognom de tothom. Sabem on seu cadascú. Sabem la traçabilitat. Desinfectem mans i peus a l’entrada, mirem la febre… Som els talibans de la seguretat! Dubto que enlloc s’estigui més segur que en un concert nostre als Jardins.

2. Des de juliol que esteu programant, quasi en solitari a Sabadell. Heu pogut fer tots els espectacles? Fins ara, només hi ha hagut algun canvi per la meteorologia. I de cara als concerts per Festa Major, es manté tota la cartellera, tret de dos espectacles infantils que havíem programat en els quals es podria haver fet una conga o algun altre tipus d’activitat amb contacte físic. Però per garantir les distàncies, hem optat per suspendre l’espectacle de contacontes de Rosa Fité i The Beatboys i La iaia rockera.

3. Al cap i a la fi, és un espai nocturn i d’oci. Tot el públic és respectuós amb les normatives a complir? Per estar tranquils tots, he comprat una mena de bastó: Una barra de cortina de dos metres exactes. I així, si hi ha alguna petita discrepància, no cal ni treure la cinta mètrica. Miri, això són dos metres, s’ha acabat. Però no és per estomacar ningú! A més, encara no l’hem hagut de fer servir. I així tenim la certesa, quan estem fent el muntatge, que guardem les distàncies correctes.

Manuel Fuentes, Joan Pera i havaneres, a la ‘Festa Menor’

La sabadellenca UiU Promotors ha organitzat el programa Hi Som per Festa Major! del 4 al 7 de setembre als Jardins de l’Espai Cultura Sabadell.

El polifacètic Manel Fuentes serà l’encarregat d’obrir la programació amb un concert en acústic el divendres 4 de setembre a les 21.30 h. Es tracta d’una ampliació de vuit espectacles del cicle Hi som! que ja s’està duent a terme al mateix lloc.

El seguirà la vetllada flamenca amb el cantaor sabadellenc Cristian Saucedo, el dissabte 5 a les 18 h; el mateix dia a les 22 h hi haurà l’actuació de The Beatboys –un tribut a The Beatles–; l’actor Joan Pera amenitzarà la tarda del diumenge dia 6, a les 18 h, i Kim Marín actuarà en un format de quartet a les 22 h. Tanquen el programa els matadeperencs Mariners de Riera amb Les millors havaneres, dilluns 7 a les 12 h.

Les entrades per als diferents concerts ja estan a la venda per internet, així com a la cafeteria La Granja (al carrer de l’Escola Industrial, 34).

