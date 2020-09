Reobertura de Freser Lawton

Durant aquest estiu, l’Ajuntament ja ha fet petites intervencions per atenuar els problemes interns de mobilitat. Per exemple, s’ha fet un canvi de direcció del carrer de Freser Lawton i s’ha reobert –estava tancat des del 2016– el tram entre el carrer de Caresmar i el carrer de Júpiter per facilitar el trànsit intern. El regidor de districte, Eloi Cortés, en declaracions al D.S. ha demanat “paciència” i avança que hi ha altres actuacions que trigaran més temps a fer-se realitat.

D’altra banda, per donar resposta a la manca d’aparcament a la zona, s’ha habilitat el solar ubicat al carrer d’Urà, una solució “gens útil” per al veïnat, manifesten. “Sempre hem fet servir aquest espai com a aparcament, tot i no estar habilitat”, denuncia Sancho. Hi coincideix una altra veïna, Susana Cervantes, que assegu- ra que de totes maneres es veuen obligats a aparcar en doble i tri- ple fila.

És per això que critiquen que l’Ajuntament hagi instal·lat senyals que marquen la prohibició d’estacionar al carrer de Mercuri. “No tenim cap altre remei i no entenem ara les postures sancionadores”, denuncien. El regidor, però, assegura que ja s’està buscant la forma de recuperar l’aparcament a carrers del voltant.