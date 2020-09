Sabadell preveu ingressar 2,2 MEUR si cedeix el romanent a l'Estat

L'Ajuntament de Sabadell calcula que ingressaria 2.240.000 euros de l'Estat si cedeix el romanent de 6,4 milions d'euros de què disposa al govern de Madrid. L'import el rebria en un 40% aquest any i el 60% restant durant el 2021 i no els hauria de retornar, mentre que els diners que prestaria es recuperarien en un termini de deu anys.

Es tracta de la conseqüència de l'acord a què el govern espanyol i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) han arribat, i que ara encara està pendent de validació. Tot i que hi ha un conjunt de municipis que ja s'hi han oposat pública i frontalment, el de Sabadell encara estudia les condicions i els números per prendre una decisió, que es faria directament des d'Alcaldia.

"Si no ens acollim a l'acord, perdríem uns diners, que suposarien un ingrés extra a disposar des de l'Ajuntament", ha detallat el primer tinent d'alcaldessa i portaveu del Govern local, Pol Gibert. L’acord es planteja com una alternativa que s’ofereix als municipis per poder utilitzar els romanents de tresoreria, limitats per la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en l'època post-Covid.

D'aquesta manera, es planteja un avantatge als ajuntaments que posin a disposició de l’Estat els seus saldos disponibles de romanents, que passa per rebre aquesta quantitat proporcional des d'ara i fins a finals del 2021 a fons perdut. El romanent surt de la liquidació de l'any 2019, on s'hi ha de restar allò que s'hagi invertit durant l'exercici a través de la modificació que en aquest any anòmal s'ha fet, per exemple, en el pla Covid en forma de modificacions de crèdit a través del ple municipal.

A l'inici de l'exercici es disposava d'uns 21 milions d'euros de romanents, i ara, després de les modificacions fetes i la prevista en el ple de dimarts que ve, en quedaran uns 6,4, una xifra habitual pel moment de l'any en què ens trobem, segons fonts consistorials.

