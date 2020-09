El futur de la ciutat, condicionat

El govern de l’Estat, amb el suport de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), ha acceptat alliberar el límit de despesa dels ajuntaments però amb la condició de la cessió de gran part dels romanents i dels superàvits. A Sabadell això suposaria cedir 6,4 milions d’euros a canvi que Madrid els retornés en deu anys, i a banda afegís 2,2 milions que s’abonarien entre 2020 i 2021. L’oposició en bloc, però, no considera que s’hagi de prestar diners a l’Estat. Tanmateix, 30 municipis, entre els quals hi ha Terrassa, també rebutgen aquest acord, que permetria que el ministeri d’Hisenda pogués comptar amb els estalvis dels municipis, que estan congelats per la Llei Montoro des de l’any 2012.

Publicitat

El govern sabadellenc està estudiant què ha de fer, però ja sap que no comptarà amb el suport de la resta de grups municipals. Sigui com sigui, ara és el moment de disposar d’aquests estalvis que, insistim una vegada més, són locals. Per sortir de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19, les administracions locals necessiten tots els recursos disponibles. Això sí, cal valorar el preu que tindria per a la ciutat aquesta decisió de cara al futur.

Publicitat