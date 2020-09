Roben uns 50 mòbils i carteres en ple partit al camp del Mercantil

El CE Mercantil ha denunciat als Mossos d'Esquadra un robatori múltiple a les seves instal·lacions aquest dimecres al vespre. Van desaparèixer "entre 40 i 50 mòbils i carteres", assegura el president de l'entitat, Jordi Grané. En el moment del succés al camp s'estava disputant el primer partit posterior al confinament, un amistós entre el juvenil A d'aquest club i l'amateur del Can Rull Rómulo Tronchoni.

Grané explica que al cap de pocs minuts que comencés el partit, iniciat a les 21 h, un jugador rival va anar al vestidor a desar una arrecada, quan es va trobar que la porta estava forçada i a dintre havien desaparegut diversos objectes personals. Les mesures per prevenir el coronavirus obliguen els clubs a dividir els jugadors en quatre vestidors, "i dels quatre, tres els van buidar i un començaven que devia ser quan aquest jugador va anar cap allà i van marxar", relata Grané, de manera que el robatori ha afectat els dos equips.

Publicitat

Al camp hi havia unes 100 persones, de les quals 40 eren membres dels dos equips de futbol i la resta públic assistent. "Ningú va veure res", afegeix el president, que lamenta que no és la primera vegada que passa un esdeveniment com aquest, hi hagi o no públic. És per això que el club estudia prendre mesures per fer-hi front. El partit va quedar suspès i el club va avisar els Mossos d'Esquadra, que es van personar a la instal·lació esportiva.

Publicitat