L'esperit de la Festa Major continua ben viu

Celebrem la No Festa Major. La pandèmia del coronavirus i la prudència a l’hora d’evitar rebrots provocats per les aglomeracions han obligat a anul·lar les activitats oficials que cada any omplen els carrers de Sabadell.

No obstant això, s’han organitzat actes culturals com exposicions, concerts, tasts de cerveses i un festival de curtmetratges que, sota les mesures de seguretat, faran gaudir els sabadellencs.

Quedarà, però, l’enyorança i les ganes per part de totes les entitats de cultura popular, socials i esportives de protagonitzar uns moments pels quals s’han preparat durant tot un any.

De fet, les condicions amb les quals queden són molt delicades. Tanmateix, en aquest suplement, descobrireu que, malgrat aquesta situació atípica, l’esperit de la Festa Major es manté molt viu.

