La insòlita imatge de la Nova Creu Alta sense gespa

En plena remodelació. Així es troba ara mateix l'Estadi Municipal Nova Creu Alta per adaptar-se als protocols que marca la Lliga de Futbol Professional. El procés manté el guió previst i avui es podia veure una imatge insòlita: tot el terreny de joc sense gespa. Això no passava des de l'any 2000. Ara mateix els 103 metres per 70 són una gran capa de sorra que s'haurà d'alinear perfectament i col·locar la nova gespa que servirà per afrontar el retorn a la Segona Divisió A. En principi la previsió era que el primer partit a casa fos el cap de setmana del 26 de setembre, però finalment el calendari va dictaminar dues jornades consecutives fora i, per tant, l'estrena s'ha retardat al 4 d'octubre amb la visita del RCE Espanyol. Això permetrà una setmana més de marge per afrontar la totalitat de millores.

També s'intueix un canvi radical en la zona de les banquetes, fins ara ensorrades. La idea és que estiguin al mateix nivell del terreny de joc i amb més places. També s'ha d'adequar una zona de gespa artificial per l'escalfament dels jugadors. La segona part de les obres afecten més a espais i dependències per adequar tot el relacionat amb la retransmissió televisiva, premsa i l'obligada sala VAR. El cost total de la remodelació s'estima en mig milió d'euros que afrontaran conjuntament l'Ajuntament (330.000 euros) i el club (170.000 euros).

Se superen els 2000 socis

L'històric soci arlequinat Salvador Saumoy, molt conegut entre els penyistes, va tenir l'honor de creuar la barrera dels 2.000 abonats. Ara la xifra ja s'ha superat i el club confia que en les dues pròximes setmanes el ritme augmenti per acostar-se al gran repte dels 5.000 socis que va dir el president Esteve Calzada. Altres clubs, fins i tot de Segona B (cas del Badajoz o el Recreativo) ja han superat aquesta xifra, mentre el gran rècord de Segona A l'ostenta el Castelló, amb gairebé 14.000 abonats en aquests moments.

