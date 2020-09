Tanca l'històrica botiga Trelec

Liquidació per tancament. L'històrica botiga Trelec anuncia que entre en la fase final prèvia a abaixar la persiana. Per ara, Meritxell Roig manté la botiga tancada per vacances, fins al 7 de setembre. Després hi haurà un període de liquidació d'estocs. Després, tancar.

Trelec està dedicada a la venda de cases de nines, kits de muntatge amb peces de ceràmica, maquetes de fusta… I sobre tot, de cotxes slot (skalextric) i els trens elèctrics que la van fer cèlebre i van donar nom a la botiga amb la cotracció dels noms: Tre-Lec.

El tancament, anunciat aquesta setmana, ve precedit pel desastre de la Covid-19. No debades, els 3 mesos de confiament, una primavera d’ERTOs i la crisi econòmica que s’intueix a la tardor ha acabat per fer abaixar les persianes a no pocs comerços.

A més a més, el tancament de Trelec és també l’adéu al món analògic. Una de les darres icones del segle XX sucumbeix a l’embat dels canvis tecnològics i les formes de consum d’oci i cultura.

Des de 1964

Fundada el 1964 per Francesc Roig i Maria Munill, van ser els primers a la ciutat a importar i vendre els circuits d’Scalextric, així com a organitzar la famosa cursa 12 d’hores d’Scalextric (veieu pàgina següent). D’aquí que s’anés generant una important afició a la ciutat, que encara treu cert múscul a la cita anual a Fira Sabadell. I com no, des del seu cau a Trelec, en la confluència entre els carrers Sant Cugat i Sant Feliu.

Però fa temps que les joguines com l’Scalextric i els trens elèctrics viuen un declivi inexorable. Avui dia viuen més de la nostàlgia d’aquells adults que un dia foren infants, que no pas de l’actual canalla digitalitzada del segle XXI. I ara, Trelec tanca. Els joves d’avui tenen ordinadors i videoconsoles, amb què jugar a curses de cotxes, de forma que les noves tecnologies han substituït les joguines tradicionals.

Les 12 hores d’Skalextric

Trelec va organitzar la primera cursa de resistència 12 hores d’Scalextric, l’any 1965. A imatge i versemblança de les 24 hores de Le Mans, van decidir organitzar una cursa amb vehicles slot. Tot i això, limitant la durada a 12 hores.

