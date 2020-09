La ‘playlist’ del piromusical menys sonor

En el taller de la sabadellenca Gironina a la capital de la pólvora, València, José Ortega (43) feia dies que preparava el piromusical de la Festa Major de Sabadell amb el seu equip, unes sis persones en total. Fins que es va cancel·lar oficialment. Artista, dissenyador i pirotècnic, ell és qui hauria gestionat el llançament del castell des del mateix Parc Catalunya mitjançant un programa informàtic.

Aquest any, Ortega tenia ganes de rock, i aquestes son les cançons que havia escollit les cançons per acompanyar l’espectacle pirotècnic, que “havia de tenir ritme” i hauria tingut una durada de 17 minuts i 20 segons, “però amb el doble de material”, destaca l’artista, ja que la pólvora passava a ser de 390 quilos en total. La música s’hauria pogut escoltar, sincronitzada amb els coets, a través de Ràdio Sabadell. La gerent de Gironina, Neus Cunillera, destaca precisament el paper d’Ortega com a artista perquè considera que “avui dia no es valora que la gent que es dedica a la pirotècnia són artistes que arrisquen la seva vida. És un treball artesanal i perillós”, subratlla.

Black In Black, d’AC/DC

Set Fire To The Rain, d’Adele

It’s My Life, de Bon Jovi

Left Outside Alone, d’Anastacia

Bring Me To Life, d’Evanescence

