Els vuit 'picaportes' són "una representació sociodemogràfica" de Can Puiggener

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) ha tancat el procés de selecció dels vuit picaportes que s’encarregaran de visitar els seus veïns del barri de Can Puiggener per detectar les necessitats socials del barri. Segons Sara Cervelló, coordinadora del projecte A-Porta al barri de Can Puiggener, el projecte ha tingut "molt bona resposta" i han rebut "un gran nombre de sol·licituds" per les vuit candidatures disponibles.

La selecció ha tingut especialment en compte la implicació dels candidats amb el seu barri. "Els picaportes son persones ja vinculades a entitats socials o culturals de Can Puiggener i, per tant, que ja treballen pels seus veïns", explica Cervelló. A banda, s'ha apostat per la diversitat dels candidats, "són una representació sociodemogràfica del barri" en edat i procedència geogràfica.

Quina és la seva tasca?

Els picaportes són set residents del barri que s’encarregaran de visitar veí per veí a casa seva. Se’ls hi oferirà un contracte de 25 hores mensuals –compatible amb una altra feina– fins a final d'any. La coordinadora del projecte explica que s'ha especialment les competències transversals com ara les habilitats comunicatives i l’empatia per davant de la formació acadèmica. Els vuit picaportes inicien la formació aquesta mateixa setmana. Les visites als veïns no s'iniciarà, calculen des de la CONFAVC, fins la setmana vinent. Els seleccionats hauran de visitar 400 habitatges fins a finals d'any.

Manolo Corral, president de l'Associació de Veïns de Can Puiggener rep aquesta iniciativa amb "il·lusió" per transformar el barri i espera que els resultats "es facin visibles" aviat. Corral assegura que "hi ha problemes de convivència i incivisme que cal solucionar, és la nostra principal preocupació", assegura. De fet, la missió del treball a Can Puiggener girarà sobre tres eixos: l’habitatge, convivència i civisme, i el suport i assessorament a persones en situació de vulnerabilitat. Aquest projecte compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, que ha aportat 40.635 euros en forma de subvenció a la FAVS.

Es tracta de la prova pilot del projecte A-Porta a Sabadell, una iniciativa que el 2010 va néixer als barris de l’entorn de París, i anys més tard es va implantar a barris de Reus, Tarragona, Barcelona o Santa Coloma, “amb grans resultats”. El projecte pretén analitzar quines són les necessitats dels veïns. La intenció de la CONFAVC, però, és que hi hagi una continuïtat del projecte i es faci extensible a altres zones de Sabadell.

