El Vallès Occidental es reforça amb 744 docents per afrontar la Covid

El curs escolar al Vallès Occidental començarà amb un reforç de 744 docents per poder afrontar les necessitats educatives sorgides per la pandèmia. S'incorporaran en aquelles escoles i instituts amb les ràtios més altes, per tal de poder gestionar grups més petits. Aquest increment de personal se sumarà als 144 professors que ja estava previst contractar en els centres aquest any. Per altra banda, hi ha 178 professors a la comarca que estan inclosos dins de grups de risc i que, per qüestions de salut, és prioritari que no facin classes presencials.

A més, hi haurà 33 nous docents per a reforçar les aules d'acollida, que són espais per a alumnes nouvinguts que necessiten reforç lingüístic. També s'incorporaran 53 tècnics d'educació infantil, ja que en aquesta etapa "serà més difícil mantenir les situacions que demana la pandèmia", segons ha expressat el director de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Viñas, que també ha recalcat que no hi havia un augment d'aquest tipus de personal a les escoles des de feia 8 anys. Per treballar amb les famílies, es contractaran una cinquantena de tècnics d'integració social.

A la comarca, aquest curs hi haurà cinc nous instituts-escola, entre els quals el Joan Sallarès i Pla de Sabadell. També l'Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès, el Mas Rampinyo de Montcada i Reixac o el Catalunya de Sant Cugat del Vallès.

Per tal de respectar els grups de convivència estables, i evitar que un professor estigui en contacte amb molts alumnes de diferents classes, hi haurà mestres que hauran d'impartir matèries que farien altres docents. Sobre aquesta qüestió, Viñas ha explicat que és una necessitat derivada de l'emergència amb què ens trobem.

Viñas ha expressat que l'obertura de les escoles, més enllà de tenir un objectiu educatiu, dona resposta a una necessitat comunitària, per la qual cosa "s'han mobilitzat molts recursos". En aquest sentit, s'han format en matèria de prevenció i de gestió de casos positius a docents i equips directius. Els alumnes de la comarca representen un 13% del total de Catalunya.

Ràtios d'alumnes

A les etapes d'infantil i primària, on en els últims anys hi ha hagut un descens d'alumnes, el compliment de les ràtios -menys de 20 nens per grup estable- ha estat més fàcil. La mitjana d'alumnes per docent, a la comarca és de 14,85 a infantil i primària i 10,76 a ESO i batxillerat.

El director de Serveis Territorials d'Educació, però, ha especificat que encara hi ha vora un 35% de grups al Vallès Occidental que estan per sobre dels 20 alumnes per professor.

Sol·licituds d'ús d'espais

A Sabadell, hi ha diferents centres que han sol·licitat l'ús d'espais externs, com per exemple un centre cívic, per poder adaptar-se a la situació. Viñas ha posat d'exemple l'institut Sabadell, la Trama, el Ribatallada o l'institut Vallès.

Menjador

Educació ha reclamat que els grups estables de convivència es mantinguin, també, durant el servei de menjador. Hi haurà centres que, per tal de complir-ho, utilitzaran les aules. Això, tal com ha admès Viñas, comportarà que es necessiti més personal: "A finals de setembre hi haurà un estudi per veure quin increment de monitors de menjador caldrà".

Control de la pandèmia: 60.000 cribratges

Salut i Educació faran 60.000 cribratges a alumnes, docents i personal que treballin als centres de la comarca. La intenció, sobretot, és tenir control dels casos asimptomàtics. Les escoles seran un espai més on controlar l'evolució del coronavirus.

Recursos digitals

La necessitat de recursos digitals, tenint en compte que la intenció és mantenir en qualsevol moment les escoles obertes, no és tan imperiosa com ho va ser durant el confinament. Tanmateix, a partir de la segona quinzena de setembre començaran a arribar ordinadors i tauletes als centres. Ho ha anunciat Viñas, qui considera que amb el material amb què ja compten els centres i el que està previst que arribi es podrà fer front a les necessitats digitals de les possibles quarantenes d'alumnes. Paral·lelament, ha expressat que també cal resoldre les necessitats de connectivitat, juntament amb els ajuntaments.

Jornada intensiva? Descartada

Educació descarta la jornada intensiva a les escoles de primària, al·legant que els infants dinarien massa tard. "No és gaire saludable cinc hores continuades lectives. Entenem que es pot fer un horari més continuat, però voldríem que els nens dinessin entre les 12 i les 14 h", ha afegit Viñas, qui també ha apuntat que aquest horari comportaria problemes amb la ventilació dels espais.

