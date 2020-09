Juan Hernández i 'Guru', presentats en un escenari inèdit

El Teatre Principal ha estat l'escenari escollit per la presentació de Juan Hernández i Gorka Guruzeta Guru. Dues de les darreres incorporacions del Centre d'Esports Sabadell de cara a la nova temporada que arrencarà d'aquí a poc menys de dues setmanes. L'acte, que ha comptat amb la presència de la regidora d'esports de l'Ajuntament de Sabadell, Laura Reyes; la vicepresidenta del club arlequinat, Ana Navés i el director esportiu, Jose Manzanera, s'emmarca dins de la campanya #ImpulsemSabadell de l'Ajuntament per reactivar sectors com l'oci, restauració o cultura, molt perjudicats per la pandèmia del coronavirus.

Pólvora per a l'atac arlequinat

Juan Hernández i Guru son dues apostes més de Manza per aportar, més enllà de la qualitat de cada jugador, il·lusió i ganes de competir a la complicada però apassionant Segona Divisió A. Respecte al jugador murcià, el director esportiu ha destacat la seva verticalitat i la seva polivalència per jugar a diverses posicions de l'atac arlequinat. A més, la qualitat tècnica, la potència en el xut exterior i el desequilibri en l'u contra u son altres virtuts de Juan Hernández. Preguntat sobre com està anant el procés d'adaptacióa la nova 'casa', el '9' arlequinat ha explicat que "les sensacions son bones i ara el principal repte és adaptar-me a la idea de l'entrenador per anar adquirint conceptes". Al vestidor arlequinat es retrobarà amb Aarón Rey, amb qui van coincidir al Celta 'B'. Un aspecte que pot ser clau en l'engranatge de l'equip d'Antonio Hidalgo: "Podem jugar junts. Penso que ens podem entendre bé", ha pronosticat.

Per últim, no s'ha mostrat preocupat per l'inici costerut del Centre d'Esports a la lliga afirmant que "no em preocupa qui ens toqui al principi. En aquesta categoria tothom podrà guanyar a qualsevol. Tot es resoldrà per petits detalls", ha finalitzat.

L'altra protagonista de la presentació ha estat l'atacant Guru. Un jove jugador que arriba de l'Athletic Club a qui el Centre d'Esports hi té dipositades grans esperances. Manza ha reconegut que fa quatre temporades que el coneixia, quan aleshores el volia incorporar al Còrdova en veure en l'espigat jugador basc unes "qualitats físiques i tècniques increibles", segons ha manifestat. Tanmateix, ha destacat "la capacitat d'associació i la finalització tant en el joc aeri com en el de contacte".

Per la seva part, el jugador de 23 anys ha manifestat que a hores d'ara l'objectiu a curt termini passa per "agafar el ritme amb els amistosos d'aquesta setmana", davant l'estrena a Vallecas. Preguntat sobre l'aposta decidida del club amb un contracte a llarg termini –tres anys– ha comentat que "el contracte està allà i jo estic aquí, sempre amb l'opció de veure què passa si les coses van bé. El més important és que sigui feliç i que jo pugui ajudar en tot el que se'm demani".

