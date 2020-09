Sabadell destinarà 150.000 euros per reformar la Gran Via i l’àmbit del Ripoll

El ple de l’Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dimarts en el ple de setembre una modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2020 que preveu destinar fins a 150.000 euros a replantejar l’entorn de la Gran Via i el riu Ripoll. Es tracta d’una partida que ha de permetre repensar l’espai d’aquest entorn de la ciutat, i que va ser una de les propostes estrella de Junts per Sabadell en les darreres eleccions.

"Enguany s’ha creat el programa de transformació urbana de l’àmbit Gran Via – Ripoll i per encarregar aquest 2020 tasques d’elaboració i redacció de projectes tècnics es necessita d’una consignació de 150.000 euros", es detalla en el document, que ha prosperat aquest dimarts.

El projecte és fruit de l’entesa entre el Govern i Junts per Sabadell, que ha permès a l’executiu local tirar endavant projectes de ciutat com ara els pressupostos per al present exercici o les ordenances fiscals. De fet, la remodelació urbanística i d’usos de l’entorn de la Gran Via i el riu Ripoll eren una de les iniciatives estrella que l’equip de Lourdes Ciuró duia sota al braç de cara a les eleccions de l’any passat.

D’aquí ha nascut el programa municipals Transformació Urbana de l’Àmbit Gran Via - Ripoll, que pivoten sobre els eixos del compromís per a un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient. Precisament, la Gran Via es veu com una barrera que separa la ciutat en dos per allà on passa, i que es replantejarà per pacificar-la i humanitzar el seu entorn.

De la mateixa manera, la previsió és apropar els extrems de la via, ara separats per carrils de ciment i asfalt. Amb tot, es preveu generar activitats que converteixin l’espai en un pol d’atracció per a economies vinculades amb el coneixement, aprofitant espais ja existents i generant sinergies entre els actors que tenen presència al llarg de la Gran Via.

