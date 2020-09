Sabadell perd la partida del millor restaurant de tapes davant de Terrassa

Sabadell ha perdut la guerra de la tapa amb Terrassa. El programa Joc de Cartes de TV3 ha aprofitat la rivalitat entres les dues cocapitals comarcals aquest dimecres per posar quatre restaurants, dos de cada ciutat, un davant de l’altre per descobrir quin era el millor en l’art de la tapa. El guanyador ha estat El Porró Petit, de Terrassa.

Pel cantó de Sabadell, en Carles Jiménez del Choco Choquito i Katy López del Gastrobarbes, mentre que pel cantó terrassenc, En Jaume Oller del local El Porró Petit i Alfonso Ferrero, del Fora de Carta. Tots quatre restaurants del centre de les ciutats.

Tu quan estàs a dieta i et conviden a una mariscada.#JocdeCartesTV3 a @tv3cat pic.twitter.com/bU5C8ObD7H — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) September 9, 2020

Mentre que el Choco Choquito es defineix com un local especialitzat en el producte fregit, el Gastrobarbes, que deu el seu nom a la barba d’en Ramon, corporpietari, ofereix tapes gourmet, com el filet filetejat sobre parmentier de patata amb aroma de tòfona. A Terrassa, per on ha començat el programa, El Porró ofereix una tapa tradicional, sense innovacions, mentre que el Fora de Carta aposta per una “tapa divertida”, segons el seu propietari.

El Gastrobarbes és l’altre restaurant de Sabadell que participarà en aquest duel territorial. El nom del negoci no fa pinta que sigui culpa de la Katy...#JocdeCartesTV3 ▶️https://t.co/lKkf6Q99jF pic.twitter.com/BGqngUpfZU — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) September 9, 2020

La parada al Gastrobarbes ha estat definit com un "estil vintage", per part dels companys de programa. I un detall sobre les obres a la ciutat: "Sembla que no les acaben mai", ha expressat el presentador, Marc Ribas. Sobre els plats, "bon aspecte", "ben marinat" i "fresc" han estat alguns dels adjectius que s'han endut els primers plats, si bé els segons s'han endut més crítica, no compartida pels propietaris. Els concursants li han posat un 6,1.

El darrer restaurant en passar pel programa ha estat el Choco Choquito, on els terrassencs han envejat que la Rambla sabadellenca, on es troba, "la tallen els caps de setmana". Debats sobre a pesca del calamar a la potera a banda, els primers plats han agradat els comensals, si bé el cambrer s'ha equivocat en part de les comandes fetes, cosa que Ribas ha atribuït als seus nervis. La nota dels concursants ha estat de 5,7.

Finalment, amb la nota afegida de Ribas, el millor restaurant de tapes de Sabadell i Terrassa ha estat El Porró Petit, amb una nota final de 8. L'ha seguit el Gastrobarbes, amb un 6,4, el Fora de Carta, amb un 6,3, i a la cua ha quedat el Choco Choquito, amb un 6,1.

Aquesta és la segona vegada que Joc de cartes grava a Sabadell. En la primera ocasió, el 27 d'abril del 2017, el restaurant Al Tanto que va de Canto es va imposar com a millor local gastronòmic de cuina de fusió del Vallès. Aleshores, l'establiment de Carles Ruiz, Tato, es va endur el premi de 5.000 euros per invertir en el local.

