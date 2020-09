Quins carrers es tallaran dilluns amb l'inici dels curs escolar?

El proper dilluns 14 de setembre arrenca el curs escolar 2020-2021, i l'Ajuntament ha previst talls als carrers que envolten els centres educatius per garantir la distància de seguretat sanitària necessària. Totes les peticions han rebut resposta positiva menys la de l'escola Nostra Llar, que ha estat denegada en ser un punt de pas de moltes línies de bus.

A continuació teniu el centre educatiu i els carrers que es tallaran:

Amadeu Vives: c. Fra Luis de Leon (tram c. Samuntada i ctra. Mollet); de 08.30 a 09.10, de 12.00 a 12.40, de 14.30 a 15.00, i de 16.00 a 16.40.

Creu Alta: c. Borràs (tram c. Sant Isidre i Pi i Maragall); de 08.45 a 09.05, de 12.15 a 12.35, de 14.30 a 15.00 i de 16.15 a 16.35.

Gaudí: c. Ordesa (tram Font Canaletas i Noufonts); de 08:55 a 09:15, de 12:25 a 12:35, de 14:55 a 15:05 i de 16:25 a 16:35.

Jesús Salvador: c. Àngel Guimerà (tram c. Sant Pau i c. Sol); de 08:55 a 09:15, de 12:50 a 13:15, de 15:10 a 15:45 i de 17:05 a 17:50.

La Trama: c. Estrella (tram c. Sant Cugat i Colom) i carrer Unió (tram Pça. Valles i c. Sant Cugat); de 08:50 a 09:15, de 12:30 a 12:45, de 15:00 a 15:15 i de 16:20 a 16:35.

Miquel Martí i Pol: c. Sant Oleguer (tram c. Fèlix Amat i c. Bosch i Cardellach); de 17.15 a 18.30.

Joanot Alisanda: c. Fèlix Amat (tram Sant Oleguer i c. Sallarès i Pla); de 08:45 a 09:15, de 12:30 a 12:45, de 15:00 a 15:15 i de 16:10 a 16:40.

Ribatallada: c. Canonge Joncar (tram c. Vila Cinca i c. Montseny); de 08:55 a 09:15, de 12:20 a 12:30, de 14:55 a 15:10 i de 16:15 a 16:30.

Miquel Carreras: c. Balaguer (tram c. Ripollès i c. Gironès); de 08:55 a 09:10, de 12:20 a 12:30, de 14:55 a 15:10 i de 16:20 a 16:30.

Vedruna Immaculada: Passeig de Dos de Maig (tram Passeig Almogàvers i c. Casp); de 08:45 a 09:15, de 12:45 a 13:15, de 14:45 a 15:15 i de 16:45 a 17:15.

Vedruna Carma: c. Garcilaso (tram Gràcia i c. Capmany); de 08:55 a 09:15, de 13:00 a 13:45, de 15:15 a 15:30 i de 17:15 a 17:45.

Salesianes Sol i Padrís: c. Covilhà (tram Passeig Bèjar i Passeig de Sant Oleguer); de 09:00 a 09:15, de 13:00 a 13:15, de 15:00 a 15:15 i de 17:00 a 17:15.

Ramar: c. Vázquez de Mella (tram Feijóo i c. Gueriller Alzina) - Carrer Guerriller Alzina (tram Vázquez de Mella i Salvat Papaseït) - Carrer Elcano (c. Vazquez de Mella i Salvat Papasseït); de 08:05 a 08:50, de 12:35 a 12:55, de 14:55 a 15:25 i de 16:50 a 17:25.

