Els ingressos per Covid escalen a 77 persones i assoleixen les xifres de maig

Els ingressos hospitalaris al Parc Taulí s'apropen a una vuitantena de casos per primer cop des de mitjans de maig, quan es van registrar 72 ingressos a l’hospital sabadellenc. Entre el 4 i el 9 de setembre, al Taulí han ingressat 32 pacients més amb la Covid-19 d’un total de 60 nous diagnòstics. Entre ahir i avui, els nous diagnòstics han crescut en 9 casos i 5 nous ingressos. Avui, però, no s'ha produït cap defunció.

A hores d’ara, en total hi ha 77 persones ingressades per aquesta malaltia: 74 a hospitalització– a la planta 9 i una part de la planta 4 de l’edifici Taulí– i 5 a les UCIs. Els ingressos, però, es troben lluny del pic més alt que va registrar el Parc Taulí, el 2 d’abril, amb xifres que superaven els 570 pacients. Segons dades de l'hospital, també s'han produït 145 altes mèdiques des de l'1 de juliol.

Al mes de setembre ja s'han produit dues morts per coronavirus, entre dissabte 5 i dilluns dia 7, i fan augmentar, per segon mes consecutiu, les defuncions totals a Sabadell per coronavirus. De fet, el mes d’agost es va saldar amb la defunció d’onze persones, després de dos mesos sense que se’n produís cap.

Publicitat

Des de l’inici de la pandèmia, a Sabadell han mort 383 persones per aquesta malaltia. Fins al moment, a la ciutat s’han detectat 4.006 casos positius de coronavirus, mentre que els sospitosos han escalat a 26.678, segons el Departament de Salut de la Generalitat. La taxa de positius és de 187 persones per cada 10.000 sabadellencs.

Els CAPs es preparen

El doctor José Manuel Carmona, especialista en Medicina familiar i comunitària de l’Àrea Metropolitana Nord, avança que als centres d’atenció primària (CAP) els casos van “progressivament” en augment. “Atenció primària és la primera a rebre els positius i ja s’està notant el retorn de les vacances, malgrat que s’atenen casos lleus majoritàriament”, assegura. Però avancen que a finals de setembre es preparen per a un nou increment.

Publicitat