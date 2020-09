Comencen les obres a l’esvoranc del carrer de Joanot Martorell, vuit mesos després

Després de vuit mesos de l’esfondrament, un recurs de reposició i amb el dubte sobre qui assumirà finalment el cost de les obres, l’Ajuntament de Sabadell inicia dilluns 14 les obres per reparar un tram del carrer de Joanot Martorell que es va esfondrar a causa del temporal Glòria el gener d’aquest mateix any. Segons fonts municipals, el termini d’execució és d’una setmana. Les actuacions consistiran en reomplir terres i recuperar l’espai de vorera ara fet malbé.

La comunitat de veïns celebra aquest “pas endavant” malgrat continua insistint en què no són els responsables de l’esvoranc. L’Ajuntament, que en un primer moment va enviar una ordre d’execució a la comunitat que exigia que assumissin l’obra “amb caràcter urgent", finalment va fer marxa enrere i només exigirà que la comunitat pagui el cost de la reparació.

Segons l’ordre d’execució, es considera que és responsabilitat dels veïns, perquè una avaria de la instal·lació interior de la comunitat és el que va provocar danys a via pública i al ramal extern de la xarxa de distribució.

Francesc Sànchez, advocat dela comunitat de veïns, avança que “hauran d’estudiar si els correspon pagar-ho o no” però, de moment, descarten l’estudi geològic que havien previst “per no endarrerir més les obres”i confia en “la bona praxi” dels tècnics de l’Ajuntament. “Que es repari aquest desperfecte a la via pública és un alleujament per veïns i vianants, després ja batallarem per concretar qui ho acaba pagant”, diu Sànchez.

El consistori no ha determinat encara quin és el preu d’aquestareparació, que assegura assumir de forma subsidiària.

