Guruzeta lidera la victòria davant l'Andorra (3-1)

El Centre d'Esports ha posat punt final a la pretemporada amb una victòria davant l'Andorra per 3 a 1, en l'amistós disputat al CAR de Sant Cugat a porta tancada. Gorka Guruzeta, amb dues dianes, ha estat la nota més destacada d'un partit en què Adri Cuevas, poc abans de la mitja hora de joc, ha hagut de demanar el canvi en notar unes molèsties després d'un xoc amb diversos rivals.

A diferència del que va succeir en el primer amistós entre sabadellencs i andorrans, el tècnic Antonio Hidalgo ja ha pogut comptar amb pràcticament la totalitat de la plantilla, amb un onze, que tret d'algun retoc, podria ser el de dissabte vinent a Vallecas.

Publicitat

A la primera meitat, ha mancat fluïdesa a partir de la zona de tres quarts i el Centre d'Esports no ha pogut gaudir d'arribades amb perill. Cal destacar el paper del jove Astals i Victor Garcia, els dos jugadors més incisius en l'atac arlequinat. Garcia, a la mitja hora de joc, ha estat el més llest de la classe per aprofitar una badada de la defensa andorrana per superar Bañuz i obrir el marcador –el primer amb la samarreta arlequinada– (1-0). El gol arlequinat no ha canviat el guió del partit, però una de poques arribades andorranes, quan ja s'havia complert el temps reglamentari, ha servit per fer l'empat a 1, obra d'Iker Goujon.

A la represa, el partit ha seguit amb la tònica del primer temps. Dos equips ben plantats sobre la gespa del CAR sense donar gaires facilitats. El Centre d'Esports, un pèl imprecís, en alguns trams del partit, no ha inquietat la porteria de Ratti fins ben entrat el darrer quart d'hora. Amb l'entrada de Gorka Guruzeta, Heber, Juan Hernández i Pierre Cornud, l'equip ha generat més perill. I s'ha traduït en el marcador. Dues accions pràcticament consecutives de l'espigat davanter han servit per fer el definitiu 3 a 1.

Publicitat