Tres casos de Covid trastoquen tres centres educatius de Sabadell

Sabadell s'ha vist afectat per tres casos de coronavirus que han obligat a aïllar o confinar alumnes en dues escoles i un institut. Concretament, es tracta de l'escola Nostra Llar, la Calvet d'Estrella i l'institut Escola Industrial.

A l'escola Nostra Llar, un positiu en Covid-19 ha obligat a aïllar un grup d'alumnes. El cas s'ha donat en una monitora de menjador, i ara cladrà fer proves PCR a un total de 26 alumnes de 4t.

Segons han explicat fonts del centre, la monitora de menjador en qüestió va treballar dilluns i dimarts, però dimecres ja no va anar a treballar perquè tenia símptomes. Va ser llavors quan es va fer la prova, que ha estat finalment amb resultat positiu.

En traslladar la informació al centre educatiu, la direcció ha activat el protocol aquest mateix matí per tal de traslladar la situació al CAP de referència i procedir a fer les proves que siguin necessàries. S'ha establert que el conjunt d'alumnes que van estar en contacte amb la monitora pujava fins a 26, tots ells de 4t curs.

Per aquest motiu, s'ha comunicat la situació a totes les famílies afectades i s'ha procedit a aïllar el grup. "Ens han comunicat que demà vindran a fer proves PCR a tots els nens que van tenir contacte amb la monitora a la mateixa escola, avui alguns pares ja s'han endut els seus fills i demà els tornaran únicament per fer la prova", explica la directora, Neus Font.

De fet, en roda de premsa aquesta mateixa tarda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assenyalat que aquest és el procediment a seguir: "Els companys d'un positiu és millor que s'esperin a l'escola per fer PCR, intentarem assegurar les unitats mòbils que tenim muntades".

En aquest sentit, assenyala que pel contacte que els menuts van tenir amb la monitora els han traslladat que el risc que hagin contret el virus és baix. D'altra banda, des del centre han enviat un missatge de suport a la monitora amb l'esperança que es recuperi aviat i que les proves que es faran demà siguin negatives.

Una trentena d'afectats a l'Escola Industrial

A l'Escola Industrial, l'impacte es registra en un grup d'una trentena d'alumnes que cursen el 2n grau mig en Àmbit Jurídic. Segons han explicat fonts del centre, el cas positiu s'ha detectat en un alumne d'aquest curs.

Dimarts es trobava malament i va decidir desplaçar-se fins el Parc Taulí, on li van fer el test PCR. El mateix dia li van donar els resultats, i per aquest motiu es va poder comunicar la situació a la resta de companys, que també es van fer les proves dimecres a les 17.00 h.

Es creu que hi podria haver quatre casos més de sospitosos. A aquestes dues situacions s'hi suma la del centre educatiu Calvet d'Estrella, on no ha trascendit el nombre de casos i afectats.

