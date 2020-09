El personatge: els universitaris comencen el curs amb incertesa

Gerard Gutiérrez, estudiant: “Ens estem acostumant a la situació”

Al grau de Gerard Gutiérrez, Empresa i Tecnologia al Campus de Sabadell de l’Autònoma, fan totes les assignatures presencialment menys una, que és per Internet, la qual cosa “s’agraeix amb el que paguem de matrícula”, reivindica Gutiérrez.

Ell ja volia tornar a l’aula després d’estar des del març “sense fer gaire cosa”. De moment, l’ambient que es respira a la facultat és que “ens hem d’adaptar i ens estem acostumant a la nova normalitat”. En el seu cas, portar la mascareta tot el dia li és una mica difícil per l’al·lèrgia i els canvis de temperatura, però resignat admet que “t’hi has d’acostumar i vas fent”. Gerard Gutiérrez desitja que tot el curs pugui acabar sent el màxim de presencial possible, però no ho veu del tot clar.

Pep Mentruit, estudiant: “Aquest curs és com una ruleta russa, m’ho espero tot”

Després de mig any des de l’inici del confinament, de fer classes a distància i passades les vacances, Pep Mentruit ja esperava recuperar l’activitat acadèmica. Aquest estudiant del grau d’Empresa i Tecnologia al campus de Sabadell de la UAB explica que “tenia ganes de tornar perquè m’agrada descansar però també tenir una rutina i que el cap funcioni una mica”.

L’inici de curs el defineix com a “bastant normal, entre cometes, dintre del possible”, i assegura que a la facultat no nota gaire diferència més enllà de l’ús obligatori de la mascareta a tot arreu a causa del coronavirus. Això sí, creu que aquest any acadèmic “és com una ruleta russa, m’ho espero tot”, de manera que es veu preparat tant per seguir tot el curs presencialment com per tornar a estudiar des de casa a curt termini.

Marta Ventura Gil: “Estudiem 10 hores al dia amb mascareta”

El mes de juny, Marta Ventura Gil va acabar Medicina, i des d’aleshores espera la data per fer l’examen del MIR. Mentrestant, la biblioteca sabadellenca de la UAB s’ha convertit en la seva segona casa. L’espai li agrada perquè “està molt bé, tant pels horaris com per temes higiènics; estem molt separats”. Tot i que “ens passem deu hores al dia estudiant amb mascareta” i això és “complicat”, Ventura Gil també reconeix que els futurs metges tenen l’avantatge que fent la residència al Taulí ja treballaven vuit hores al dia amb aquest nou complement obligatori.

