El programa ‘Joc de cartes’, en que TV3 buscava el millor bar de tapes de Sabadell i Terrassa, revela també una batalla soterrada entre dues ciutats. Bàsicament, per l’orgull de ser “millor” que la veïna. Una batalla amb quatre (involuntaris) contrincants: pel cantó de Sabadell, Carles Jiménez del Choco Choquito i Katy López del Gastrobarbes. Mentre que pel cantó terrassenc, Jaume Oller del local El Porró Petit i Alfonso Ferrero, del Fora de Carta. Els seus diàlegs evidencien problemàtiques com la desertificació comercial de la Rambla de Terrassa i la manca d’oci nocturn a Sabadell. També punts forts com el parc de Vallparadís i l’ascens del CE Sabadell a 2a Divisió. I en el mig, la figura de Marc Ribas, qui precisament ha viscut tant a Sabadell com Terrassa. Analitzem els elements de la batalla soterrada que descobreix Joc de cartes. I fem la boutade de proposar un guanyador simbòlic per cada joc d’equivalències. Ep! Això també és un joc!

Les dites: Joc de cartes arrencava el seu capítol dedicat a la rivalitat entre Sabadell i Terrassa amb una nova dita. En paraules del cuiner i presentador del programa, Marc Ribas, Sabadell té segell, Terrassa mola massa”. Venia a afegir-se a així a la llista de refranys entre les dues ciutats com Sabadell mala pell, Terrassa mala raça. Però alerta, que hi ha una versió més estesa, que arriba fins al Baix Llobregat, i que afegeix: a Esparraguera són dimonis i a Olesa mala gent. Guanyador: Empat

Cafès artístics antics: De fet, Ribas es presenta assegut a una taula del bar de l’entitat d’Els Amics de les Arts (que d’alguna forma podria equivaldre a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell). Certament, el xef no podria asseure a la cafeteria de l’Acadèmia de Sabadell, ja que el bar no ha reobert després del confinament (i ja abans tampoc tenia massa relació amb l’Acadèmia).

Si sou per Terrassa, no dubteu a entrar a Els Amics, podreu fer un beure en un entorn de mobles de fusta i parets atapeïdes de quadres. Guanyador: Terrassa

Iconografia esportiva: Una vegada assegut a Els Amics de les Arts, el presentador treu una simbologia molt clara: Un stick d’hoquei i una pilota de futbol. La primera fa referència a la pràctica de l’hoquei (que té en la ciutat de Terrassa un feu esportiu). La segona és una picada d’ull a l’ascens del CE Sabadell, que comença avui la lliga a Segona A. De fet, el mateix cap de setmana que el CE es jugava el seu ascens de categoria, també ho feia el Terrassa. Tanmateix, l’equip egarenc va perdre davant L’Hospitalet. Com que ja per se hi havia una categoria de diferència sabadellencs i terrassencs (a l’ambit futbolístic), ara n’hi ha dos: De Tercera a SegonaB i de Segona B a Segona A. Guanyador: Sabadell

Les zones verdes: Els quatre hostalers participants de Joc de cartes es van trobar al Parc de Vallparadís. El propi presentador apuntava que n’hi ha que tenen la gosadia de comparar-ho –d’alguna manera– amb amb el Central Park de Nova York.

Té Sabadell algun element similar? Si ho mirem per la llargària i l’ús que la ciutadania li dóna (en forma de passeig i bicicleta), potser podria ser comparat amb el riu Ripoll. Tot i que per la ubicació (dins ciutat) i l’ús per passejar i anar amb els animals que té Vallparadís, podria ser el Parc Catalunya. Guanyador: Terrassa

Les postres: En arribar al restaurant Fora de Carta, els jugadors s’aturen a llegir els plats de la pissarra exterior. I entre d’altres, contemplen les postres: Dakar i Cardinal. Es tracta d’un pastís de xocolata i un altre amb nata muntada perfumada amb Kirsch (i servida amb xocolata calenta, als restaurants), respectivament. Si sou per Terrassa, trobareu Dakars a diferents indrets, com al Forn Turull (plaça Vella).

Malgrat que a la resta del programa no es mencionen, Sabadell també té postres nostrades. En destaquen les belgues, que s’elabora des de 1928. Genescà és la pastisseria autora de la recepta i la va transmetent de generació en generació. Els seus ingredients són la farina, la nata, la mantega i el sucre. Les podeu trobar a La Rambla, 152. Guanyador: Empat

La Rambla: Quan els jugadors arriben al Choco Choquito, se sorprenen per la vitalitat de la Rambla. Inicialment, Marc Ribas demana en alt si el pas de gent és un hàndicap. Immediatament, els dos concursants sabadellencs alaben el flux de gent. “Aquí està viva”, diuen i “és un avantatge”.

De fet, la contraposen a la de la seva ciutat. Està la Rambla de Terrassa morta? Certament, el nombre de comerços és molt i molt superior a Sabadell. La d’Ègara es va peatonalitzar el tram central i per cadascun dels carrils laterals (pujada i baixa) només hi poden circular busos i taxis. Moltes veus acusen aquest fet al declivi de la Rambla terrassenca i la seva desertificació comercial. Guanyador: Sabadell

Carrers peatonals: Tres dels quatre bars participants es troben a carrers per a vianants del centre de les respectives ciutats. Gastrobarbes de Katy López es troba al carrer Sant Antoni, mentre que el Porró està a la Palla i el Fora de Carta al Camí Fondo. De fet, ambdues ciutats han pilotat processos urbanístics similars, creant illes pel vinanant en els seus respectius centres. Això ha configurat carrers agradables on instal·lar terrasses. Guanyador: Empat

Oci nocturn: Katy López diu a les clares i en diverses ocasions, que si munten el Gastrobarbes és perquè s’hi veuen abocats després del tancament forçós de la Zona Hermètica. “Hi va haver un Pla Urbanístic. Vam haver de buscar com seguir la vida?“, li contesta a Marc Ribas. Efectivament, López i el seu marit Ramon Torres provenen del sector hostaler al sud de la ciutat, on regentaven la discoteca La Sal des de l’any 1991. Es tracta d’un establiment amb solera, al costat del Bora Bora -un altre clàssic-, que va regnar en la nit sabadellenca durant anys. Abans punxàven dicsos, ara punxen botifarrons. Guanyador: Empat

Les obres: “Hi havia obres, quan veníem”, explica Ribas. “Sabadell no l’acaben mai”, li contesta, Jaume Oller. És així? Vol dir, realment, que Sabadell sempre estigui amb les voreres alçades i les màquines picant asfalt? Guanyador: Terrassa

Antecedents: Aquesta és la segona vegada que Joc de cartes grava a Sabadell. En la primera ocasió, el 27 d’abril del 2017, el restaurant Al Tanto que va de Canto es va imposar com a millor local gastronòmic de cuina de fusió del Vallès. Aleshores, l’establiment de Carles Ruiz, Tato, es va endur el premi de 5.000 euros. Justament va guanyar davant tres locals de Terrassa! Guanyador: Sabadell

D’on és Marc Ribas? El presentador s’ha convertit en els darrers 3 anys en una de les cares més conegudes de Tv3. Però a banda de la televisió, realment és cuiner. De fet, fa poc més de 2 anys va obrir el restaurant La Taverna del Ciri, juntament amb el seu amic terrassenc Artur Martínez. Si sou per Terrassa, el trobareu al carrer Antoni Torroella (al barri de Ca n’Aurell).

De fet, se li coneix actualment com a xef terrassenc. Però, d’on és realment Marc Ribas? Va néixer a Girona, on va viure dos anys. Posteriorment passa fins a 20 anys a Sabadell, fet pel qual molta gent a la ciutat el considera sabadellenc. Després marxa a Terrassa, on resideix actualment, tot i que farà un parèntesi de 5 anys al Brasil. Gironí, sabadellencs, terrassenc? Guanyador: Empat

