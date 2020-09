Crítiques a l'alcaldessa per "obviar les mesures sanitàries de la Covid" en una reunió amb veïns

L'alcaldessa Marta Farrés va presentar davant de més d'una vintena de veïns un projecte de la plaça de la Fuensanta, a Ca n'Oriac, tal com ella mateixa va publicar a Twitter. Durant la reunió, va escoltar diferents necessitats del barri.

Encara que en la trobada tots els presents portaven mascareta, l'alcaldessa ha rebut crítiques per haver convocat una reunió amb presència de més d'una desena de veïns i amb poca distància de seguretat entre ells. "Trobo una irresponsabilitat i un mal exemple que l'alcaldessa de Sabadell obviï les mesures sanitàries Covid per fer-hi un míting", ha expressat el portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, sobre l'acte al barri de Ca n'Oriac.

He demanat per escrit a @socmartafarres el projecte presentat per a la plaça Fuensanta (barri de Ca n'Oriac); el valorarem.

Ara, trobo una irresponsabilitat i un mal exemple que l'alcaldessa de #Sabadell obviï les mesures sanitàries #COVID19 per fer-hi un míting. #EvitemRebrots pic.twitter.com/K3lCNTFxOh

— Gabriel Fernàndez🎗 (@GabrielFerDiaz) September 19, 2020