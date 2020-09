El Taulí torna a permetre les visites amb algunes restriccions

El Taulí ha reobert avui les visites als pacients hospitalitzats després de tornar a prohibir-les dilluns passat, 14 de setembre, a causa de l'evolució del coronavirus. La reobertura és per a cada dia però en uns horaris concrets i només es permet un acompanyant per pacient.

Les visites als ingressats a l'edifici Taulí i a les urgències de curta estada (UCEU, menys de 24 hores) es poden fer de 12 h a 15 h. Les visites a Urgències (pacients amb més de 24 hores d'estada) poden ser de 10 h a 12 h; a l'UCI de 13 h a 15 h i a semicrítics de 13.30 h a 15.30 h.

Restriccions

Tot i aquesta reobertura parcial continuen prohibides les visites a les àrees on hi ha pacients amb la Covid-19. Així, no es poden fer visites a les plantes 6, 8 i 9 de l'edifici Taulí, i a les zones VII Centenari i l'Albada. En aquests casos, la corporació sanitària es posarà en contacte amb les famílies per garantir la comunicació.

81 ingressats

Actualment al Taulí hi ha 81 persones ingressades amb coronavirus. D'aquestes, 70 estan a hospitalització i 11 a l'UCI. Aquest cap de setmana passat, entre divendres, dissabte i diumenge, s'han diagnosticat 30 nous casos, s'han produït 6 ingressos i una defunció.

El nombre de persones ingressades és de 16 menys que ara fa una setmana, quan el 14 de setembre n'hi havia 97. En canvi, en aquests moments hi ha 7 pacients més a les cures intensives.

