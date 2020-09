FOTOS | 95 anys del tram Sabadell Estació-Sabadell Rambla

L'estació Sabadell Rambla es va inaugurar el 21 de setembre del 1925, tres anys després d'obrir el tram entre Sant Cugat i Sabadell Estació. No obstant això, l'antiga Sabadell Estació era la parada principal de la línia d'FGC a Sabadell per la seva mateixa infraestructura: tenia 3 andanes.

Quan FCC va voler prolongar la seva línia fins al centre de la ciutat, es va trobar amb la dificultat que la trama urbana li impedia el pas. La idea inicial d’expropiar els habitatges afectats va topar amb l’oposició dels veïns de Sabadell. També l'Ajuntament de Sabadell i Jaume Ninet i Vallhonrat van pressionar perquè la línia fos subterrània. Això en va encarir el cost i les obres es van endarrerir fins que, finalment, el 21 de setembre del 1925 es van inaugurar.

El túnel entre Sabadell Estació i Sabadell Rambla era una via única, només formada per una sola via i no permetia maniobres. Aquest tram es va tancar el 12 de setembre del 2016, quan es va inaugurar un nou tram entre Can Feu Gràcia i Sabadell Plaça Major, coincidint amb el perllongament.

Espai Sabadell Rambla

L'actual Espai Sabadell Rambla, operatiu a principis del 2018, es destina a personal d’FGC i a tots els cossos vinculats a la gestió de la seguretat i protecció civil per tal que posin en pràctica situacions d’emergències ferroviàries.