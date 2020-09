Juli Fernàndez: “Sabadell és un repte per a l’independentisme”

L’Espai Àgora ha estat l’escenari per presentar Tornarem a vèncer, el llibre escrit a quadre mans per Oriol Juqueras i Marta Rovira. “Cap dels dos pot ser avui aquí, un a la presó i l’altra a l’exili”, recordava l’exalcalde i delegat del govern de la Generalitat, Juli Fernàndez, encarregat de la presentació juntament amb els diputats Marc Sanglas i Najat Driouech.

“Aquest és el llibre que la repressió ha fet que la Marta i l’Oriol no l’hagin hagut d’escriure de manera normal, treballant amb intermediaris”, afegia Fernàndez. En ell, els dos líders d’ERC expliquen les claus que des de la formació consideren elementals per a poder arribar a l’objectiu d’assolir la República catalana: “Aprenent d’allò que no vam fer prou bé, detectant les febleses i les fortaleses, i partint de victòries com la de l’1 i el 3 d’octubre, hem d’aprendre per tenir un resultat diferent”, apunta l’exalcalde.

/VICTÒRIA ROVIRA

En aquest sentit, apunta que el llibre assenyala ciutats com la capital vallesana per ampliar la base. “Sabadell és un repte per a l’independentisme, tota la regió metropolitana, per molt que la nostra ciutat sigui la segona de Catalunya en vots independentistes després de Barcelona, tenim molt camí per créixer i córrer”, explica. Així, detalla que l’objectiu d’ERC “és el PSC, no és competir amb altres independentistes”. És per això que cal, diu, unitat d’acció.

Publicitat

De la mateixa manera ho feu la diputada Najat Driouech, que ha recordat davant del públic l’1 d’Octubre: “Aquell dia jo estava embarassada i les meves amigues em deien que no anés a votar per si venia la Guàrdia Civil, em vaig haver d’esperar fins la tarda”, ha narrat.

Llibre en mà, assegura que en ell es mostra que tenen capacitat de fer autocrítica i veure què s’ha fet bé i què no. “Hem d’examinar les estratègies que considerem que són clau per esdevenir una República”, afegeix.

Sanglas, el darrer en intervenir, ha insistit en la necessitat de caminar plegats: “Intentarem fer un pacte amb l’Estat, però no som innocents, ja hem vist com les gasta el govern de l’Estat, i si no hi ha voluntat de pacte, tornarem a fer un 1 d’Octubre amb fortalesa i victoriosa per, aquest cop sí, arribar fins el final”, ha sentenciat.

Publicitat