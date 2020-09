L'Ajuntament acorda nous talls per garantir l'entrada dels alumnes en diverses escoels

L'Ajuntament ha acordat amb diversos centres de la ciutat el tall de vies per garantir la seguretat dels escolars. Així, els alumnes de l'Escola Pia també comptaran amb un tall de carrer per garantir la seguretat a les entrades i sortides. Segons han detallat fonts del centre al Diari de Sabadell, l'Ajuntament els ha confirmat avui mateix que es podrà tallar el carrer de Garcilaso entre els carrers d'Estrella i de Corominas, on hi ha dos dels accessos per la zona del pavelló.

S'ha optat per fer el tall en aquesta via ja que era on es concentrava més aglomeració d'alumnes, així com de pares. S'espera que entre aquest dimecres i dijous es rebin les tanques que marquen el tall autoritzat, i que s'acabi d'organitzar la manera com es procedirà a fer el tall.

A banda, l'Ajuntament ha pres altres mesures que afecten altres centres educatius. A l’escola Can Llong a partir de demà es procedirà al tall del carrer de Praga, en el tram entre la Ronda d’Europa i el carrer de Nàpols, a l’hora d’entrada i sortida del centre. Per tal de fer-ho possible, l’Ajuntament ha reorganitzat el servei de recollida de residus.

Pel que fa a l’escola Concòrdia, s’ha fet una proposta d’actuació de millora dels accessos habilitant un nou pas de vianants davant la sortida del centre pel carrer de Lusitània i es farà el tancament de la plataforma de terra annexa a l’escola per habilitar-la com a zona d’espera i recollida per a les famílies. Una altra de les noves actuacions previstes a la ciutat es farà a l’escola Pau Casals.

La proposta municipal és la de millorar l’accés tot ubicant un nou pas de vianants davant de la nova sortida del centre, al carrer d’Atlanta, desplaçant els contenidors a la banda del recinte Olímpia i fent illes de protecció viària a banda i banda del pas de vianants per millorar-ne la visibilitat.

Publicitat

Es connecta, d’aquesta manera, l’espai lliure entre edificis amb l’entrada de l’escola. En aquesta ocasió, també es proposa l’adaptació de la zona de terra annexa al centre com a espai d’espera i recollida per a les famílies. Les adaptacions necessàries en aquest cas es realitzaran al llarg d’aquesta setmana.

Ocupació d’espais públics

L’Ajuntament ha autoritzat l’ús de pistes, parcs i places públiques per a les activitats que els centres considerin necessàries. Així, l’escola Virolet pot fer servir la pista esportiva del Parc d’Odessa; l’escola del Sol pot utilitzar la plaça de Vila Arrufat; i l’alumnat de l’institut Ca n’Oriac podrà gaudir de l’espai de la plaça d’Espanya quan sigui necessari.

A banda, en el cas de l’institut Sabadell s’habilitarà l’espai per distribució de mercaderies davant del centre, en el mateix carrer de Juvenal. Per al col·legi Sagrada Família es posaran a disposició les places de Miquel Crusafont i de Frederic Mompou.

Publicitat