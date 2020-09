El Taulí duu a terme un estudi per identificar alteracions en pacients Covid que han estat a l'UCI

Un equip d'investigació de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell està duent a terme un estudi que té com a objectiu identificar les seqüeles físiques, cognitives i emocionals que poden estar patint els pacients que hagin passat per l'UCI arran de patir coronavirus. Es tracta de pacients que, més enllà del seguiment de la pròpia malaltia, també poden requerir de tractament específic, rehabilitació de caràcter física o cognitiva, així com a suport emocional.

En concret, és l'equip de Recerca Translacional en Fisiopatologia Associada al Malalt Crític de l'Institut de Recerca i Innovació de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, conegut amb les sigles I3PT, i integrat en CIBERES. L'estudi, que ha estat finançant amb un ajut de 180.000 euros de Fons Covid-19 de l'Institut de Salut Carlos III, està liderat per la investigadora post-doctoral especialista en Neuropsicologia i investigadora CIBERSAM, Sol Fernández-Gonzalo.

Compta amb un equip d'investigació multidisciplinar integrat per neuropsicòlegs, intensivistes, especialistes en medicina rehabilitadora i de salut mental, personal d'infermeria, fisioterapeutes, i altres investigadors biomèdics de al Parc Taulí. Està descrit que entre un 30% i un 50% dels pacients crítics ingressats a l'UCI desenvoluparan la síndrome post-UCI (PICS, de l'anglès Post-Intensive Care Syndrome) durant els mesos posteriors a l'alta.

Aquesta síndrome es caracteritza per l'aparició d'un conjunt de seqüeles no només a nivell físic, sinó també a nivell neurocognitiu i emocional, que impacten en la funcionalitat i qualitat de vida de les persones i que poden arribar a persistir fins a cinc anys després de rebre l'alta de l'hospital.

Alguns estudis han descrit que les seqüeles emocionals de la PICS també poden observar-se en familiars dels pacients crítics. Cal recordar que la Covid-19 està afectant també a persones joves, que es troben en edat laboral i, per tant, l'impacte d'aquestes seqüeles en la funcionalitat i en la qualitat de vida pren encara més rellevància socioeconòmica. Durant la primera onada de la pandèmia, i en el temps que portem des de l'inici de la segona onada, l'UCI del nostre hospital ha rebut uns 140 pacients, amb estades a la UCI llargues, amb una mitjana de 2-3 setmanes.

L'estudi en pacients es va iniciar el passat mes de juny amb 42 candidats, als quals se'ls està fent un seguiment i suport personalitzat durant un any per tal de poder identificar i abordar a temps les possibles seqüeles derivades de la malaltia crítica

associada a l'coronavirus.

El seguiment es realitza principalment via telemàtica, i la singularitat d'aquest estudi és que, més enllà de la identificació dels símptomes, es porta a terme un seguiment i un acompanyament individualitzat per part de les especialistes en fisioteràpia i en psicologia mitjançant contacte telefònic i l'accés a un espai virtual que conté pautes i recomanacions específiques.

Aquest estudi se suma als diversos projectes d'investigació que té actualment el Parc Taulí per contribuir al coneixement de les seqüeles de la coronavirus, un projecte que s'emmarca dins d'una de les línies d'investigació de l'I3PT, iniciada fa més de 10 anys

pel director de recerca i d'innovació de la I3PT, el Dr. Lluís Blanch. El grup ha rebut finançament de La Marató de TV3 i de fons de recerca de l'Institut de Salut Carlos III tant per a l'estudi de les afectacions cognitives i emocionals en els supervivents d'UCI, com pel desenvolupament d'un programari d'estimulació cognitiva pel pacient crític. EFE.

