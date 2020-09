Un 49% d’usuaris més a FGC amb l’inici del curs escolar

FGC, TUS i Renfe transporten només sis de cada deu usuaris del 2019, una demanda que s’ha vist alterada per la pandèmia de la Covid-19. Malgrat que diagnostiquen una recuperació “gradual”, la mobilitat durant la primera setmana de curs escolar s’ha propulsat significativament a FGC (+49%) i TUS (+32,86%), i de forma més modesta a Rodalies de Renfe (+8%). L’arribada del curs escolar ha complert les expectatives de recuperació que preveien les companyies de transport públic, però encara no poden plantejar un rescat total dels seus usuaris habituals.

TUS és la companyia que més a prop està de la recuperació. Amb l’arribada de la primera setmana de curs escolar, els autobusos urbans de Sabadell han atret 198.100 usuaris, amb un registre usual de 36.000 validacions diàries. Si els usuaris durant la mateixa setmana del 2019 van ser 298.934, la demanda se situa actualment al voltant del 66% respecte a l’any passat. O dit d’una altra manera, amb un descens del 34% dels viatges.

Rodalies se situaria en la segona posició, malgrat que hagi patit un increment intersetmanal més baix. Renfe, actualment, opera al 65% de la seva demanda habitual, amb una caiguda del 35% dels usuaris respecte a la primera setmana escolar de l’any passat. Paradoxalment, FGC ha experimentat el creixement setmanal més elevat, però només transporta el 62,1% dels viatgers del 2019, una caiguda del 37,9%.

Reforç de l’eix central

TUS ha incrementat en xifres absolutes el nombre d’usuaris aquest setembre, però no en termes percentuals. Xavier Cañadas, gerent de la cooperativa, detalla que “la recuperació va ser més ràpida del previst entre juny i juliol, però ens hem estabilitzat al 70% dels usuaris del 2019”. Cañadas no espera un nou repunt en la demanda aquest any, malgrat que la situació dels autobusos urbans d’altres punts de l’Estat és més crítica, “amb el 50% de la demanda”, afirma.

També hi ha un nou comportament en les hores punta: de 8 h a 9 h, la demanda decreix el 45%; mentre que entre les 14 h i les 15 h, el descens és del 25%. Malgrat això, TUS ha reforçat les línies centrals en hora punta per evitar la sobreocupació de vehicles.

Subjectes a la pandèmia

Si bé és cert que les companyies han detectat una fuga d’usuaris “que encara no tornarà”, com els empleats que fan teletreball o teleformació, tal com detalla el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, també estan subjectes a l’evolució de la situació epidemiològica. “Si no hi ha una regressió, acabarem l’any entre el 70% i 80% dels usuaris”, afegeix Ricard Font, president d’FGC, que ha detectat que hi ha usuaris que han apostat pel cotxe privat: “Quan torni el col·lapse a les carreteres, els recuperarem”, creu.

Tot, sense obviar les mesures de seguretat adquirides. Renovació de l’aire cada cinc minuts a FGC, desinfecció exhaustiva al transport públic, mascareta obligatòria i gel hidroalcohòlic a cada cantonada.

