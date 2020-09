Més de 200 persones donen sang en una nova campanya intensiva a Sabadell

Un total de 222 persones van donar sang a Sabadell entre dilluns, dimarts i dimecres en el marc de la campanya intensiva que va dur a terme el Banc de Sang i Teixits.

La recollida de mostres es va fer durant tots els tres dies als centres cívics de Can Rull, la Creu de Barberà i la Creu Alta - Cal Balsach així com a l'Acadèmia Catòlica. Precisament, a l'equipament de la Creu Alta és on s'han fet més donacions, 74.

Des del Banc de Sang la valoració de la campanya és "molt bona" perquè ajuda a recuperar les reserves, que sempre baixen a l'estiu. Tanmateix, mantenen la voluntat de descentralitzar la recollida i acostar-se a tots els barris.

A partir de mitjans d'octubre i durant els caps de setmana, dissabte o diumenge, l'únic punt fixe de donació de sang a Sabadell serà a l'antic Mercat de Sant Joan (pl. Sant Joan).

