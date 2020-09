El Sabadell vol estrenar-se a la lliga a Palma davant un altre candidat a l'ascens

Un nou repte. Després de fregar l'empat a Vallecas, el Sabadell repeteix fora de casa i ho fa davant un altre candidat a l'ascens com el RCD Mallorca aquest diumenge (16 hores, Movistar LaLiga). El conjunt balear també ha tingut un difícil inici de campionat i només ha pogut sumar un punt, aixó sí, de gran valor, al camp de l'Espanyol (0-0). Abans havia perdut en la seva estrena en el Visit Mallorca Estadi contra el Rayo Vallecano (0-1). Una arrencada marcada per la manca de gol tot i gaudir d'homes ofensius de gran nivell, com és el cas de Lago Júnior, Álex Alegria, Abdón Prats o Mboula. Ja no es pot incloure en la llista al croat Ante Budimir, en ple conflicte amb club per la seva intenció de marxar. Té diverses ofertes, algunes de la Premir League -Aston Vila o Sheffield United- i el tècnic Luis Garcia Plaza ha decidit deixar-lo fora de la convocatòria aquesta setmana.

El Sabadell perd una peça clau en el seu engranatge defensiu com Aleix Coch per lesió. En contrapartida, ha arribat, cedit per l'Almeria, un recanvi per l'eix de la defensa aquesta setmana: Juan Rodríguez, conegut futbolísticament per Juan Ibiza pel seu origen eivissenc. Després de superar la revisió mèdica, sumarà dues sessions amb els seus nous companys i no es descarta fins i tot la seva titularitat al terreny balear. Antonio Hidalgo ha admès que és compatible amb Grego Sierra. "Estem habituats a veure jugar dos centrals dretans i també ho poden fer dos esquerrans. Penso que Juan ens pot aportar moltíssim amb Grego són complementaris". El que sí que ha deixat clar el tècnic arlequinat és que "ara mateix el més important és que surtin al camp els jugadors que es troben al cent per cent", en al·lusió als problemes físics que han arrossegat alguns futbolistes durant l'atípica pretemporada i el procés dels nous per adaptar-se al sistema de joc.

Tot i viatjar aquest dissabte a Ses Illes, el club ha decidit no facilitar la convocatòria. Aarón Rey i Xavi Boniquet són les principals novetats, juntament amb el nouvingut Juan Ibiza. Com a anècdota, a la llista no hi serà cap dels quatre capitans: Aleix Coch, Pedro Capó, Edgar (lesionats) i Ángel Martínez, qui complirà el seu últim partit de sanció i ja estarà disponible pel partit de la 4a jornada davant el seu exequip, l'Espanyol, un duel que ja té horari oficial: es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 16 hores en l'estrena de la remodelació de la Creu Alta. La plantilla ha pogut provar la nova gespa aquest dissabte abans d'agafar el vol cap a Palma.

Hidalgo reconeix que el Mallorca "té un potencial enorme i és, a priori, un dels candidats a ocupar les dues primeres places juntament amb l'Espanyol. Però aquesta categoria és molt igualada i tindrem la nostra oportunitat. Hem de creure en el que fem i millorar alguns aspectes, per exemple no concedir situacions de centrades que ens van fer patir massa a Vallecas. Em tranquil·litza el gran treball diari que fan els meus jugadors", assegura. El partit serà dirigit pel col·legiat Álvaro Moreno Aragón, del Comitè andalús, sense cap antecedent amb el Centre d'Esports.

Una única victòria

Si el camp del Rayo tenia fama de poc propici, Mallorca tampoc és un escenari agraït pels arlequinats. De fet, només es comptabilitza una victòria militant a Segona Divisió A i ja fa 74 anys: va ser un 0-2 en la temporada 45/46 amb gols de Guarch i Gaju. La resta d'estadística es completa amb 4 empats i 8 derrotes. De totes maneres, hi ha una estadística per l'esperança. A Primera Divisió, el Sabadell va guanyar una vegada a Palma en una tercera jornada, com es juga demà. Un 0-1 la temporada 65/66 amb un gol del sabadellenc Lluís Muñoz.

