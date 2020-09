International House tanca a Sabadell i deixa sense curs 250 alumnes

Adeu a una acadèmia amb 50 anys d'història. International House (IH) tanca definitivament les seves portes als centres de Sabadell, Barcelona, Tarragona, Badalona, Terrassa y Mataró. Només a la nostra ciutat, el centre deixa als llimbs una vintena de treballadors i 250 alumnes que ja s'havien inscrit per aquest curs.

La directora del centre a Sabadell, Rosie Burke, explica que les inscripcions s'han desplomat en els últims anys. "Les xifres actuals són irrisòries. L'any passat iniciàvem el curs amb 430 alumnes i, el 2016, amb més de 700", assegura. Segons la directora, vinculada a l'acadèmia des de fa 43 anys, les classes d'adults han anat "a la baixa", un factor que afecta les set escoles de Catalunya.

Segons un comunicat emès pel grup International House Eastern Spain, que l'acadèmia de Sabadell ha fet arribar als seus clients, "no podem garantir la continuïtat del servei a causa de la crisi provocada per la Covid-19". Burke afirma que el centre haurà de retornar la matrícula que ha avançat l'alumnat per aquest curs, que ascendeix a 4.600 euros. Encara que, de moment, "tot està congelat". De moment, la plantilla continua en ERTO amb reducció de jornada i es troben a l'espera del concurs de creditors.

La primera, a Sabadell

Aquesta decisió es produeix després de cinc dècades dedicades a l’ensenyament d’idiomes a Catalunya, a les illes Balears i a l’Aragó, durant les quals milers d’estudiants han passat per les aules. Sabadell va ser la primera escola que International House va obrir a Catalunya, el 1971 amb el director Ben Warren al capdavant. Ara, tanquen a un any de bufar les 50 espelmes. Segons el comunicat, el tancament de les escoles és causat per "un deteriorament sostingut durant els darrers anys de les principals línies de negoci" que "s'ha vist agreujat per l’impacte de la crisi de la COVID-19". Segons indiquen, aquests factors han provocat que la situació financera de les escoles sigui "insostenible". Des de l’acadèmia, vinculen el tancament a la mala gestió, però "les coses milloraven amb el nomenament de nou CEO, ara fa dos anys", apunta Burke.

