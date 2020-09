Aturada l'activitat a l'escorxador de Sabadell per mig centenar de positius de Covid

L'escorxador de Sabadell ha hagut d'aturar la seva activitat després que s'hagin detectat prop de mig centenar de casos positius de coronavirus entre la plantilla. S'hi han fet testos de manera massiva després que tres treballadors informessin que havien donat positiu durant el cap de setmana.

Tot i que les xifres ballen, se situen en vora el mig centenar. Segons l'escorxador, el nombre d'afectats és de 42, mentre que l'Ajuntament apunta que n'hi ha un de més, 43, i 35 més pendents de resultats. CCOO eleva els casos positius fins als 53.

L'afectació es concentra a la secció de matança, que s'ha vist totalment afectada i ha hagut de parar la seva activitat. De retruc, l'escorxador sencer, on hi treballen entre 150 i 200 persones, ha hagut de tancar temporalment, amb la previsió de reprendre l'activitat a partir del dia 11 d'octubre.

L'alerta es va generar dilluns, quan tres treballadors van tornar del cap de setmana i van informar que havien donat positiu als testos PCR. "El servei de prevenció de l'empresa Maper Carns va decidir fer testos massius a tothom, i van sorgir 42 positius, comptant els del cap de setmana", explica Rafael Illa, conseller delegat de l'empresa Escorxador Sabadell, i on hi treballen diverses empreses subcontractades, entre elles Maper Carns.

És per això que el servei, de titularitat privada des de l'any 1998, ha hagut de tancar de manera temporal, mentre la plantilla està de baixa. "Tenim un problema donat que hem hagut de derivar la carn que entrava a altres escorxadors de Girona o l'Aragó, entre d'altres", afegeix Illa.

Fonts de l'Ajuntament de Sabadell han confirmat que s'ha activat el sistema de rastreig des del servei de vigilància epidemiològica. De la mateixa manera, apunten que els treballadors són veïns de Sabadell però també d'altres localitats.

CCOO denuncia falta de mesures de seguretat

Per la seva banda, el sindicat CCOO ha denunciat que els casos, que eleven fins els 53, es deu al fet que l'empresa Maper Carns no hauria implantat prou mesures de seguretat per prevenir els contagis entre els treballadors. Denuncien des del sindicat que l'empresa no ha dut a terme cap protocol preventiu ni ha aplicat les mesures de seguretat necessàries davant la situació de pandèmia de la Covid-19, "posant en risc la seguretat i la salut dels seus treballadors i treballadores".

"L'empresa no ha pres cap tipus de mesures en els espais comuns, menjador i vestidors, per mantenir la distància social, una situació que ha derivat en els contagis", detalla Josep Rueda, secretari general de CCOO Indústria al Vallès Occidental. En aquest sentit, apunta que elements de protecció, com màscares, no van arribar fins avançada la pandèmia, i que els arnesos de protecció reglamentaris a l'treballar en alçada no van ser posats a disposició dels empleats fins més tard.

"Vam fer dues jornades de vaga, i lamentablement l'empresa ha incomplert part dels acords assumits amb els treballadors, posant en risc la salut dels empleats i la de les seves famílies", afegeix Rueda. Unes afirmacions, però, no compartides des d'Escorxador Sabadell, que defensen que, si bé va haver-hi un retard en la recepció dels primers elements de seguretat (eren dies on faltava material arreu, apunten) es va dotar els treballadors dels elements necessaris.

Davant d'aquest escenari, CCOO avança que emprendrà les accions sindicals i legals oportunes per evitar que aquesta situació es torni a repetir i forçar a l'empresa a complir amb les mesures de seguretat i salut que preveu la llei.

