Un teló virtual per cridar que resistim!

Sabadell Teatre Associació (STA) ha aixecat el teló de la temporada 2020-2021. El Teatre del Sol, el Sant Vicenç, El Ciervo i Joventut de la Faràndula (agrupats entorn a la SAT) han presentat les seves novetats en una gal·la que va ser -en sí mateix- un elogi de la màgia de l’ofici: Havia estat enregistrada amb anterioritat, muntada amb gràcia i es va emetre per streaming en fals directe.

Aparentment, des del teatre Sant Vicenç. Si hagués estat presencial, en canvi, s’haurien traslladat a l’amfiteatre més gran dels 4, a fi d’encabir tot el públic que any rere any ha fet d’aquesta concorreguda gal·la un indispensable de les arts escèniques sabadellenques.

Tot i així, aquesta virtualitat no ha minvat ni el bon humor ni la xispa de la parella de presentadors de l’acte, Lídia Coll i Xajo Gorina.

Música de Xasqui Ten

La gala, que no va anar més enllà d’una hora, va arrencar amb el tema musical El teatre és viu, composta pel productor musical Xasqui Ten i interpretada per actors i actrius dels 4 equipaments teatrals (que es pot consultar a Youtube). “El teatre és viu, i Sabadell avui somriu; el teatre és viu i viu en tu”, cantaven els participants.

També hi va haver espai per les salutacions institucionals, tant de l’alcaldessa Marta Farrés com del regidor de Cultura Carles de la Rosa. Els protagonistes, però, eren els teatres de la ciutat. Cadascú va presentar la seva oferta per la temporada 20-21. Pel que fa al Teatre del Sol, arrenca a mitjan octubre amb la reposició de La Trampa. Al novembre serà el torn d’El casament dels petit burguesos. Així mateix, el febrer arriba el monòleg Leda (de Tom Colomer).

Els Pastorets resisteixen

Per la banda del Teatre Sant Vicenç, en breu arrenquen amb el musical No sé què vull C. Posteriorment vindrà La caputxeta vermella. A l’hivern serà el torn d’una adaptació de Perfectes desconeguts i, sobretot, Els Pastorets. I a la primavera encara arribaran més obres.

El Teatre La Faràndula també programarà Els Pastorets, per Nadal. La novetat d’enguany serà l’obra Aladí (març) i la reposició del musical El préssec gegant (maig).

Finalment, el Teatre El Ciervo, una entitat centenària (i la més veterana de totes quatre) tira de teatre de text i presenta l’obra La Ponència, dirigida per Montserrat Fité.

