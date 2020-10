Ràdio Sabadell celebra el seu 19è aniversari

L'emissora municipal Ràdio Sabadell celebra aquest dijous 19 anys de vida. Les emissions de la 94.6 FM van començar l'1 d'octubre del 2001. El passat 8 de setembre va començar la vintena temporada de la ràdio local, la 2020-2021.

La programació d'enguany manté una graella continuista amb la de l'any anterior tot i que amb algunes novetats, com el programa El món és digital amb Tomás Cascante, que s'emet el dijous a les 19.30 h. Quan les circumstàncies de la pandèmia ho permetin també es preveu estrenar la radionovel·la De moment, ni cinc, sobre com viu la situació provocada pel coronavirus una família sabadellenca, que de moment no s'ha pogut gravar. L'ascens del CE Sabadell a Segona A també ha comportat el retorn de la tertúlia arlequinada Tribuna Preferent, cada dilluns a les 19.30 h amb Pau Vituri.

Publicitat

D'altra banda, El Cafè de la Ràdio i Al Matí, amb Mireia Sans i Raquel García, respectivament, encapçalen la franja informativa matinal, que es complementa amb els Notícies Migdia de Núria García i Notícies Vespre amb Karen Madrid. Pel que fa a programes fixes de dilluns a divendres, completa la graella l'Hotel Suís, el programa esportiu presentat per Adrián Arroyo. Un any més, Ràdio Sabadell manté les retransmissions dels partits del CE Sabadell, narrats pel cap d'antena de l'emissora, Sergi Garcés.

Tanmateix, es mantenen els programes temàtics com el Xocolata Express, l'Espia de Mahler, el Parlem d'òpera o el Quimèric, entre d'altres, els vespres de cada dia de la setmana.

Publicitat