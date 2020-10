100 paraules per un microrelat d'Imma Cabré

La sabadellenca Imma Cabré ha guanyat el Premi Literari Ciutat de Sant Andreu de la Barca amb el microrelat Aniversari en família. L’acte de lliurament del premi, organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament i el Fòrum Cultural Gaspar de Preses, es va celebrar aquest passat dissabte al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.

Aniversari en família descriu en cent paraules –extensió màxima que permetien les bases del concurs– la devastació de la solitud.

Cabré ja va guanyar recentment el XXVIII Premi de Novel·la en la 30a edició de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental amb l’obra Impost de sang.

Imma Cabré Homet va néixer a Sabadell el 1965. Ha obtingut diversos premis literaris, entre els quals, les Homilies d’Organyà per El llegat de les neandertals (2012), el Gregal de Novel·la històrica per Els senyors del poder (2013), el Premi Helena Jubany de narració curta pel recull de contes Gotes que vessen gots (2013), el Premi Ferran Canyameres de Narracions curtes per Obsessives i perverses (2016).

Els textos premiats es poden consultar en aquest enllaç.

