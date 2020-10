Farrés: 'S'estan fent gestions per optar a ajuts per al Castell de Can Feu'

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que s'han començat a moure fils per intentar trobar liquiditat i restaurar el Castell de Can Feu. Així hi ha dit en el ple d'aquest mes d'octubre, preguntada, per part de Lourdes Ciuró (Junts per Sabadell) i Gabriel Fernàndez (ERC) per la situació en què es troba l'edifici

Aquest cap de setmana es va esfondrar part d’una barana d’aquesta galeria del castell, sense causar ferits. Aquesta és una mostra més del mal estat en què es troba aquest edifici de final del segle XIX i principis del segle XX que fa dècades que està abandonat.

"El Castell requereix una actuació integral de consolidació de l'edifici, és una inversió econòmica important que la ciutat no pot assumir", ha assenyalat Farrés. "S'han començat a fer gestions per optar a ajuts i subvencions per al manteniment del patrimoni, i estem a l'espera de saber si les gestions arriben a bon port", ha afegit.

De fet, a partir de la caiguda de la barana els tècnics de l'Ajuntament es van desplaçar fins el lloc. S'ha valorat fins ara la manera de consolidar la part afectada per evitar que torni a caure.

De la mateixa manera, es vol treballar perquè l'edifici tingui menys patologies i evitar nous despreniments.

