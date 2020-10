La Cava Urpí s'escampa -temporalment- pels teatres de la ciutat

UiU Promotors i el Teatre del Sol han assolit un acord per traslladar a aquest tatr la programació de la promotora cultural, mentre dura el tancament de la CavaUrpí (degut a les mesures sanitàries derivades de la Covid-19). Alguns dels espectacle sprevistos a la CavaUrpçi també seran reprogramats al Teatre de l'Acadèmia de Belles Arts i a l’Espai Cultura Fundació 1859.

En aquest context, la programació de tardor d’UiU a Sabadell començarà el proper 15 d’octubre a l’Espai Cultura amb l’espectacle Noir, una coproducció amb Il·lús Teatre en el marc de la Setmana Negra de Sabadell, organitzada per La Llar del Llibre. Jordi Sans & The Souls i les veus de Jep Barceló i Carles Prats protagonitzaran aquesta proposta, dirigida per Jordi Fité i plantejada com un homenatge a les pel·lícules, històries i música del cinema negre.

UiU també coproduirà amb Il·lús un espectacle únic i irrepetible que es podrà veure al Teatre de l’Acadèmia de Belles Arts la vigília de Tots Sants (31 d’octubre, 19.30 h) i que es titula Poetes de Cementiri. Es tracta d’un recull poètic també dirigit per Jordi Fité i protagonitzat per Josep Seguí i Montse Vidal.

A la Sala Gran del Teatre del Sol, UiU debutarà amb dos concerts a càrrec de participants locals de La Voz, el concurs d’Antena 3. El primer el protagonitzaran Marina Prades i Orol Padrós (8 de novembre, 18 h) i el segon, Roger Padrós & Band (15 de novembre, 18 h).

Publicitat

El divendres 20 de novembre, l’actriu Sílvia Bel presentarà A partir del silenci, una sessió de poesia i flamenc; mentre que el 4 de desembre (21.00), les joves cantants Anna Blázquez i Júlia Saura protagonitzaran un concert amb un recorregut per diversos temes i estils.

El dia de Nadal a la nit (22 h), com es tradicional, serà el torn per l’estrena nadalenca d’Il·lús Teatre, que es repetirà el dia de Sant Esteve (22 h) i el diumenge 27 a la tarda (18 ). Sabadell no es queda, doncs, sense les tradicionals representacions del cabaret literari nadalenc.

1.500 espectadors, aquest estiu als Jardinets

Les entrades per a tots aquests espectacles ja estan en venda a través de la plataforma Codetickets. UiU ha acumulat una notable experiència en programació en temps de Covid-19, després dels 15 espectacles del cicle Hi Som als Jardinets de l'Espai Cultura, que s’ha tancat amb l’assistència de 1.500 persones. "I la constatació, un cop més, que la cultura és segura i més necessària que mai en el context actual", conclou Pere Urpí.

Publicitat