Sabadell obrirà al desembre l'aparcament d'FGC més gran del país

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) inaugurarà a finals d'any el que serà el seu aparcament soterrat més gran de Catalunya. Es tracta del pàrquing de plaça d'Espanya, una infraestructura pensada per a facilitar la mobilitat entre el vehicle privat i el tren, i que connectarà amb la línia R4 de Rodalies i la S2 de FGC. La inauguració es farà el 21 de desembre i permetrà acollir més de 300 vehicles, en modalitat de park&ride, pupil·latge o de rotació.

Es tracta d'un equipament ubicat sota l'avinguda de Josep Tarradellas, amb un aparcament que disposarà de tres plantes amb capacitat per a 351 places, 307 de les quals per a cotxes, 33 per a motos i 11 per a persones de mobilitat reduïda. L'aparcament, a més, està dotat amb carregadors per a vehicles elèctrics i un espai segur per a bicicletes, i comptarà amb càmeres de circuit intern i control d'accessos i amb un servei de vigilància i atenció.

L'objectiu de l'aparcament és fomentar el desplaçament intermodal, és a dir, que es pugui arribar a Sabadell amb cotxe, deixar el vehicle aparcat de manera segura, i poder seguir la marxa en transport públic. Per aquest motiu, hi haurà tres modalitats de pagament, de manera que el recinte donarà servei als usuaris del transport públic que deixin allà el seu vehicle per seguir la marxa, però també esporàdic per aparcar de manera puntual i de pupil·latge per abonats.

"Aquest serà un veritable punt d'intercanvi modal per fomentar l'ús del transport públic, treure cotxes de la carretera i promoure una mobilitat sostenible", ha assenyalat el president d'FGC, Ricard Font, en la seva visita a les instal·lacions de el nou aparcament, que compta amb tres plantes i ha destacat que són "com tres camps de futbol junts". L'alcaldessa, Marta Farrés, pel seu cantó, ha assenyalat que l'aparcament és important "per treure cotxes circulant en superfície i també per respondre la demanda veïnal de disposar de places de cotxe a pupil·latge”, tot destacant que molts veïns de la zona reclamaven una infraestructura així, en no disposar d’aparcaments soterrats.

Els preus de les places s’estan coordinant amb les administracions públiques i inclouran imports assequibles, així com descomptes significatius per als usuaris del transport públic que l’utilitzin com park & ​​ride.

El "metro", a principis de 2021

D'altra banda, Font ha explicat que en el primer trimestre de 2021 es disposarà d'un servei de metro com a tal, amb combois que passaran cada cinc minuts. "No ens podem arriscar amb un mes en concret", ha avançat, tot apuntant que la pandèmia pot alterar calendaris, però sí que ha defensat que tot segueix el ritme previst amb l'arribada dels trens que s'hauran de sumar a la línia i permetre ampliar el servei.

Sobre una possible ampliació cap a Castellar de la línia, Font no s'ha volgut mullar, assegurant que en la visita d'aquest divendres "s'ha parlat de Sabadell". Altres temes, com el tren a l'Aeroport del Prat, són alguns dels que s'han posat sobre la taula, sense que ni Font ni Farrés n'hagin avançat cap detall.

Visita a l'aparcament soterrat d'FGC de plaça d'Espanya / VICTÒRIA ROVIRA

