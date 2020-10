Duel històric del Creu Alta Sabadell Handbol a casa abans del gran derbi

El pavelló de Can Balsach viurà aquest dissabte (20 h) el retorn històric del Creu Alta Sabadell Handbol a categoria nacional com a local, 46 anys després, agafant el relleu del Centre d'Esports. El conjunt arlequinat va debutar a Primera Nacional el diumenge passat amb una exagerada derrota a Granollers davant el filial vallesà (34-23) i ara vol estrenar el caseller de punts a casa contra un altre clàssic de la categoria com és el Sant Joan Despí, que arriba ferit després de veure's superat de 4 pel potent BM La Roca a la primera jornada.

El conjunt arlequinat, amb Sergi Cifré a la banqueta, manté el bloc de l'ascens. Només ha fet 4 fitxatges: Blai Ocaña, Oriol Carrillo, Martí Palet i Siscu Asensio. Aquest últim és baixa segura avui per lesió. Una de les claus serà frenar el joc exterior del Sant Joan Despí, on destaca el lateral esquerrà Cabello. També destaca la presència de Ramon Rico, l'únic jugador arlequinat de la passada temporada que va decidir marxar, però tot apunta que no estarà en condicions per jugar contra el seu exequip. El tècnic, David López, 'Lupus', acumula una notable experiència -ha dirigit equips com el Sant Cugat o el Sant Vicenç dels Horts- i també ha estat seleccionador català.

Mentre el Creu Alta Sabadell buscarà estrenar el seu caseller de punts a Primera Nacional, l'OAR Gràcia de Salvador Gomis afronta una difícil sortida avui dissabte (18 h) a la pista del BM La Roca després del vibrant empat inicial contra el Sant Esteve de Palautordera. Els dos conjunts sabadellencs volen guanyar i agafar moral pensant en l'apassionant derbi local de la següent jornada al pavelló municipal gracienc. Un duel que farà recordar grans temps de l'handbol sabadellenc.

