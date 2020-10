El Sabadell necessita canviar la dinàmica davant un atrevit Mirandés

De nou a casa. El Sabadell té aquest dissabte (13 hores) una segona oportunitat d'estrenar el seu caseller a la Nova Creu Alta davant un CD Mirandés que arriba després d'encaixar la primera derrota de la temporada contra la Ponferradina a Anduva. Canviar la dinàmica és el gran repte del conjunt arlequinat: ha plantat cara a rivals amb un enorme potencial i ara afronta un duel més anivellat en l'àmbit econòmic i esportiu. Antonio Hidalgo vol traduir les bones sensacions en resultats positius per guanyar confiança pensant en l'atapeït calendari d'aquest mes d'octubre, amb 6 partits en només 22 dies.

El tècnic arlequinat, però, no vol anar més enllà del partit d'aquest dissabte i espera un Mirandés que "posarà les coses molt difícils. Gaudeix de jugadors joves de gran qualitat i molt dinàmics i és un equip que domina moltes facetes del joc. Haurem de donar el cent per cent i una mica més per assolir els tres punts. Durant la setmana hem treballat bé i ara això s'ha de plasmar al terreny de joc". Segons Hidalgo, "hem millorat molt des del partit del Rayo Vallecano, però hem d'insistir en situacions importants com saber llegir millor els partits i treure més coses quan arribem a l'àrea rival".

L'aspecte ofensiu guanya pólvora amb la recuperació d'Edgar Hernández -ha entrenat amb normalitat aquesta setmana- i la incorporació d'Stoichvov. De totes maneres, Hidalgo no ha deixat clar el protagonisme que pugui tenir el davanter cedit pel Mallorca. "Potser no es troba en les millors condicions per afrontar un partit, però veurem quines són les sensacions i decidirem", ha comentat. L'onze pot oferir novetats: homes com Adri Cuevas o Victor Garcia tenen opcions de ser titulars després de les bones prestacions davant l'Espanyol i també caldrà comprovar qui guanya la batalla pel carril esquerre entre Josu i Pierre Cornud. Ara mateix l'única baixa confirmada és Pedro Capó.

D'altra banda, Antonio Hidalgo ha volgut destacar la trucada que va rebre aquesta setmana del seu colega de l'Espanyol, Vicente Moreno, per aclarir les seves manifestacions després del derbi, on parlava que enfrontar-se al seu equip era com un "bon aparador" pels jugadors arlequinats. "Van ser unes manifestacions que tenien un to estrany, però rebre la seva trucada demostra el nivell professional i humà de Vicente Moreno".

El Mirandés viatja amb l'objectiu de trencar la seva mala estadística a la Creu Alta, on només ha aconseguit un empat i ha perdut en les seves dues últimes visites. Ho farà amb un bloc molt renovat respecte a l'any passat. Va marxar l'entrenador Andoni Iraola (al Rayo) i diversos jugadors importants. El nou tècnic, José Alberto López, ha tingut feina per conjuntar moltes peces noves per fer un equip molt jove, amb una mitjana de poc més de 24 anys. Entre aquests joves futbolistes destaca el marroquí Mohamed Ezzarfoni, cedit per l'Espanyol. El Sabadell té un mal record d'ell perquè va ser un dels golejadors en l'últim duel de la lliga passada abans de l'aturada, l'Espanyol B-Sabadell (4-2) a Sant Adrià.

El partit, en horari (13 hores) més propi del Futbol base, serà dirigit pel col·legiat Iosu Galech Apezteguía, del Comitè navarrès. Té tres antecedents amb el Sabadell a Segona B, l'últim el dramàtic Sabadell-Castelló (2-1) de la temporada 2018/19 a la Creu Alta, amb el famós gol d'Arturo a l'últim sospir. Tampoc ha perdut en els altres dos: victòria davant l'Alcoià (2-0) en la 15/16 i empat contra l'Ontinyent (2-2) en la 17/18.

