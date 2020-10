La primera prova de foc de la temporada

El primer gran títol de la temporada es disputarà a Can Llong. A partir d’aquest matí, i fins demà diumenge, els vuit millors equips en l’àmbit estatal de waterpolo es jugaran la Supercopa d’Espanya. I el Club Natació Sabadell hi serà present. L’Astralpool femení s’estrenarà a les semifinals d’aquest dissabte (13 h) davant el ‘Medi’, un equip que l’any passat ja va posar les coses difícils a les waterpolistes de David Palma i que enguany s’ha reforçat amb les peces de Paula Crespí i l’holandesa Iris Wolves.

Dels Països Baixos també són els dos grans reforços del Club per aquesta temporada. Sabrina Van Der Sloot i Maartje Keuning, que arriben juntament amb Irene González, les tres cares noves per tornar a guanyar tots els títols possibles.

En cas de victòria, diumenge (11 h) les sabadellenques es veuran les cares amb el guanyador del duel entre CN Mataró i CN Sant Andreu. Sobre el paper, les maresmenques, vigents campiones, seran el rival de les waterpolistes de David Palma.

Molt a guanyar i poc a perdre

Unes hores més tard (18 h) serà el torn del masculí, que jugarà les semifinals davant el potent Zodiac CN At. Barceloneta, vigent campió de totes les competicions nacionals. Aconseguir el passi per a la gran final serà molt complicat, però l’equip de Quim Colet intentarà posar la por al cos als barcelonins. La Supercopa, que es podrà viure en directe, serà un bon escenari per veure les nombroses cares noves del nou projecte de Quim Colet, on destaca l’arribada de Bernat Sanahuja.

