[Obituraris] En la mort d'Alfons Borrell

A finals dels anys 1950, en el pobre panorama cultural de la ciutat, va aparèixer un grup de joves artistes que van provocar un fort contrast amb les escasses mostres artístiques que es podien veure a Sabadell. Un grup que va introduir aires nous i que fou conegut posteriorment amb el nom de Gallot. Ells van difondre noves idees que trencaven l’ambient trist i conservador de la dictadura franquista. I en aquest grup hi havia el rellotger de la plaça Major, l’Alfons Borrell.

Va ser molts anys després que vaig tractar personalment l’Alfons Borrell, quan en el primer ajuntament democràtic del 1979 em va correspondre la responsabilitat de l’àrea de Cultura, que comprenia, en aquell moment, les escoles “dites” municipals de Música i de Belles Arts. L’objectiu que teníem era modernitzar, obrir i donar una empenta a les dues escoles que aleshores eren considerades marginals o no importants, essent la de Belles Arts la més modesta malgrat el treball d’uns pocs per tirar-la endavant.

Calia obrir-se, buscar noves idees i ajudes per superar la manca d’ensenyaments d’expressió corporal, expressió plàstica i música, per a la majoria d’infants. I en aquesta tasca ens va ajudar molt i molt l’Alfons Borrell juntament amb altres que sovint vam poder contactar gràcies a ell (recordo, i me’n deixo segur, Anna M. Blasco, Ramon Folch, Hernàndez Pijoan, Rosa M. Malet, Teresa Camps, Benet Ferrer, Fina Miralles, Lluís Clapés...). I l’Alfons Borrell no tenia mai un no, aportava coneixements, temps, contactes i reflexions, amb el seu caràcter senzill i modest, que marcaven amb molta empatia el projecte, i sovint m’acompanyava a visitar artistes i professors a Barcelona, per recollir idees i propostes organitzatives per discutir-les amb els pocs interessats en el projecte.Així va néixer l’Escola Illa, amb la qual volíem aportar uns grans de sorra per trencar la situació dominant que considerava la música i les expressions d’art com una qüestió burgesa o no important, no tenint en compte la cultura com a expressió lliure per ajudar els ciutadans a ser actors i/o espectadors conscients.L’Escola Illa, amb quaranta anys de vida activa, superant situacions difícils, li deu molt a l’Alfons Borrell.Gràcies, Alfons, per la col·laboració en temes ciutadans i gràcies per l’obra que ens deixes, tal com diu Patxi Ocio en el targetó de la darrera exposició a l’Acadèmia de Belles Arts: “Els seus (teus) quadres duen la taca latent plena de vida”.

Oriol Civil i Desveus

Regidor de Cultura (1979-1983)